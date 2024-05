Chris Patt si aspetta più film di Mario e di proprietà intellettuali di Nintendo per i prossimi anni

Pratt, in tour per promuovere il nuovo film con protagonista Garfield , ha avuto modo di parlare del suo ruolo come Mario con la testata Games Radar , affermando di voler far parte il più possibile del successo cinematografico del personaggio.

Del resto sappiamo già che sono in arrivo un secondo film di Super Mario per il 2026 e un film tratto dalla serie Zelda . Si tratta del risultato dell'enorme successo di Super Mario Bros. - Il film, risultato campione d'incassi dello scorso anno, nonché uno dei film animati più visti di sempre.

La dichiarazione di Pratt

Una foto di Chris Pratt

"Non posso dirvi molto, ma posso ribadire che c'è un nuovo film di Mario in arrivo." Ha spiegato Pratt, che poi ha ampliato la sua visione "Mi emoziona davvero pensare al mondo di Mario e di Nintendo in generale e penso che nei prossimi dieci anni vedremo molte storie arrivare da quel mondo. Mi sentivo eccitato, onorato e benedetto dal far parte del primo e guardando al futuro, sono aperto a fare tutto ciò che mi chiederanno, anche le cose più piccole. Non posso raccontarvi troppo, ma sono entusiasta come lo sono molti altri."

Come già detto, attualmente è in lavorazione un film dal vivo di The Legend of Zelda, girato da Wes Ball, il regista del recente "Il regno del pianeta delle scimmie". Come Pratt, anche Ball non ha voluto svelare niente sul film, a parte che non vede l'ora di dargli vita: "Sono emozionatissimo perché è un sogno che si avvera."

Insomma, sembra che sempre più il mondo dei videogiochi e quello del cinema siano destinati a incontrarsi e che in futuro vedremo molti più film e serie TV tratti da opere del nostro medium preferito, quantomeno quelle più popolari. Giusto recentemente abbiamo assistito all'enorme successo della serie TV di Fallout, che è stata confermata per una seconda stagione.