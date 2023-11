The Legend of Zelda: il film live action è stato annunciato da Nintendo in via ufficiale

Nintendo ha annunciato infine il film live action di The Legend of Zelda in via ufficiale, attraverso un comunicato che riferisce come la prossima produzione cinematografica della compagnia sarà proprio l'adattamento della celebre serie di action adventure.

A produrre la pellicola sarà Avi Arad con la sua compagnia Arad Productions, in collaborazione con Nintendo e in particolare con Shigeru Miyamoto in veste di produttore speciale, come è accaduto in precedenza anche per Super Mario Bros. Il Film.

La distribuzione nei cinema in tutto il mondo sarà invece affidata a Sony Pictures Entertainment, che ha anche preso parte all'investimento con parte del budget, in un curioso caso di collaborazione tra le due compagnie.

Il regista è Wes Ball, autore della serie Maze Runner. Ad annunciare il film di The Legend of Zelda è stato Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, ma la notizia è stata confermata anche direttamente da Miyamoto attraverso un messaggio su X: "Qui è Miyamoto che vi parla, sto lavorando al film live action di The Legend of Zelda ormai da alcuni anni con Avi Arad-san, che ha prodotto in precedenza molti film di grande successo", ha scritto il game designer.