Super Mario Bros. Il Film ha superato 168 milioni di spettatori al cinema

Secondo le stime riportate da Universal Pictures, che si è occupata della distribuzione del film, il totale ammonterebbe a 168,10 milioni di spettatori in tutto il mondo solo per quanto riguarda il pubblico al cinema. D'altra parte, si tratta di uno dei film d'animazione di maggior successo visti finora, anche per quanto riguarda gli incassi.

Il successo di Super Mario Bros. Il Film

Super Mario Bros. Il Film, una scena della pellicola

I dati del botteghino parlano di 1,3 miliardi di dollari sul mercato globale, secondo quanto riferito da box office mojo, con oltre 574 milioni di dollari nel mercato americano e 776,39 milioni su quello internazionale, cosa che lo pone veramente ai vertici della categoria.

Nintendo ne parla come il secondo risultato più alto per un film d'animazione, anche se i dati sono discordanti su questo, considerando che The Lion King e Frozen 2 sembrano essere entrambi al di sopra, almeno per il momento.

Ovviamente, è difficile anche far corrispondere la quantità di biglietti venduti con le persone che effettivamente hanno visto il film, ma insomma l'ordine di grandezza è comunque quello. I risultati di Super Mario Bros. Il Film spingeranno ovviamente Nintendo verso nuove produzioni del genere, grazie anche alla neonata etichetta Nintendo Pictures, progettata proprio questa evenienza.