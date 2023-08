Classifica giapponese: Nintendo Switch a quota 30 milioni di unità, Pikmin 4 resta primo

Come avrete notato, nelle scorse ore è stato annunciato che Nintendo Switch è sempre più vicino ai 130 milioni di unità vendute a livello internazionale, dunque ci troviamo senz'altro in un periodo particolarmente brillante per la console ibrida della casa di Kyoto.

La classifica giapponese dal 24 al 30 luglio 2023 segna un importante traguardo per Nintendo Switch , che ha superato i 30 milioni di unità vendute in patria, considerando il totale delle tre versioni della console attualmente disponibili.

Pikmin 4 resta primo

Pikmin 4, la novità del cane Occin

Passando invece alla classifica software, Pikmin 4 mantiene la prima posizione mentre al secondo posto troviamo una new entry, l'avventura Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation, prodotta da Spike Chunsoft, che supera The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con le sue 18.267 copie.

[NSW] Pikmin 4 - 115,697 (517,550) [NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation - 18,267 (New) [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 14,749 (1,789,784) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 11,440 (5,396,462) [NSW] Minecraft - 7,597 (3,207,597) [NSW] CRYMACHINA - 7,417 (New) [NSW] Disney Illusion Island - 7,172 (New) [NSW] Nintendo Switch Sports - 5,782 (1,137,427) [NSW] Splatoon 3 - 5,609 (4,071,959) [PS5] CRYMACHINA - 5,228 (New)

Come si può vedere sono presenti alcune novità, nella fattispecie il simpatico metroidvania Disney Illusion Island, che si piazza in settima posizione, e l'action RPG CRYMACHINA, che nelle versioni Nintendo Switch e PS5 occupa rispettivamente il sesto e il decimo posto della top 10.