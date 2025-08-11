Mafia: Terra Madre batte Mario Kart World e conquista la vetta della classifica inglese

C'era sicuramente grande attesa e interesse per Mafia: Terra Madre e la classifica settimanale dei giochi più venduti del Regno Unito in formato fisico lo conferma. Infatti, l'action di Hangar13 ha conquistato la vetta nella settimana di debutto, scalzando un peso massimo come Mario Kart World, che scende al secondo posto.
Ciò ha portato a una sorta di effetto domino per le prime quattro posizioni, con Hogwarts Legacy che passa dal secondo posto al gradino più basso del podio, mentre Donkey Kong Bananza è scivolato in quarta posizione.
Bene anche Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game
Mafia: The Old Country non era l'unica nuova uscita della scorsa settimana. Oltre a lui, c'è stato il debutto dell'edizione fisica di Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game che si aggiudica l'ottavo posto, mentre Ready or Not non va oltre il quattordicesimo posto. In questo caso è probabile che la maggior parte delle copie sia stata acquistata il mese scorso in formato digitale, dato che lo sparatutto è al primo posto della classifica dei giochi più venduti sul PlayStation Store a luglio in Europa. Non benissimo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2, che non va oltre il venticinquesimo posto.
Di seguito la classifica settimanale dei giochi più venduti nel Regno Unito:
- Mafia: Terra Madre
- Mario Kart World
- Hogwarts Legacy
- Donkey Kong Bananza
- Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker
- Call of Duty: Black Ops 6
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game
- Mario Kart 8 Deluxe
- Mortal Kombat 1
- Minecraft
- EA Sports FC 25
- Super Mario Party Jamboree
- Ready or Not
- The Last of Us Parte 2: Remastered
- GTA 5
- Sonic X Shadow Generations
- Animal Crossing: New Horizons
- Nintendo Switch Sports
- Gran Turismo 7