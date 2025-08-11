Mafia: Terra Madre batte Mario Kart World e conquista la vetta della classifica inglese

C'era sicuramente grande attesa e interesse per Mafia: Terra Madre e la classifica settimanale dei giochi più venduti del Regno Unito in formato fisico lo conferma. Infatti, l'action di Hangar13 ha conquistato la vetta nella settimana di debutto, scalzando un peso massimo come Mario Kart World, che scende al secondo posto.

Ciò ha portato a una sorta di effetto domino per le prime quattro posizioni, con Hogwarts Legacy che passa dal secondo posto al gradino più basso del podio, mentre Donkey Kong Bananza è scivolato in quarta posizione.