Mafia: Terra Madre batte Mario Kart World e conquista la vetta della classifica inglese

La classifica settimanale del Regno Unito vede Mafia: Terra Madre in vetta, mentre Mario Kart World deve accontentarsi di un secondo posto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/08/2025
Personaggi di Mafia Terra Madre

C'era sicuramente grande attesa e interesse per Mafia: Terra Madre e la classifica settimanale dei giochi più venduti del Regno Unito in formato fisico lo conferma. Infatti, l'action di Hangar13 ha conquistato la vetta nella settimana di debutto, scalzando un peso massimo come Mario Kart World, che scende al secondo posto.

Ciò ha portato a una sorta di effetto domino per le prime quattro posizioni, con Hogwarts Legacy che passa dal secondo posto al gradino più basso del podio, mentre Donkey Kong Bananza è scivolato in quarta posizione.

Bene anche Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game

Mafia: The Old Country non era l'unica nuova uscita della scorsa settimana. Oltre a lui, c'è stato il debutto dell'edizione fisica di Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game che si aggiudica l'ottavo posto, mentre Ready or Not non va oltre il quattordicesimo posto. In questo caso è probabile che la maggior parte delle copie sia stata acquistata il mese scorso in formato digitale, dato che lo sparatutto è al primo posto della classifica dei giochi più venduti sul PlayStation Store a luglio in Europa. Non benissimo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2, che non va oltre il venticinquesimo posto.

Di seguito la classifica settimanale dei giochi più venduti nel Regno Unito:

  1. Mafia: Terra Madre
  2. Mario Kart World
  3. Hogwarts Legacy
  4. Donkey Kong Bananza
  5. Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker
  6. Call of Duty: Black Ops 6
  7. Mortal Kombat 11 Ultimate
  8. Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game
  9. Mario Kart 8 Deluxe
  10. Mortal Kombat 1
  11. Minecraft
  12. EA Sports FC 25
  13. Super Mario Party Jamboree
  14. Ready or Not
  15. The Last of Us Parte 2: Remastered
  16. GTA 5
  17. Sonic X Shadow Generations
  18. Animal Crossing: New Horizons
  19. Nintendo Switch Sports
  20. Gran Turismo 7
