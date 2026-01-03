Super Mario Party Jamboree domina la prima classifica dell'eShop di Nintendo Switch del 2026

Come ogni sabato è arrivata la classifica dell'eShop dei titoli più venduti in formato digitale su Nintendo Switch, che sarà seguita domani da quella dedicata a Switch 2. Super Mario Party Jamboree riconquista la prima posizione, con le vendite spinte probabilmente dalle festività.
Del resto si tratta di un titolo perfetto per passare serate di svago con amici e parenti durante le feste. Discorso simile per i sempreverdi Mario Kart 8 Deluxe e Nintendo Switch Sports, che si sono piazzati rispettivamente in seconda e terza posizione.
Nuovo anno, ma i soliti noti
Il resto della classifica non lascia spazio a particolari sorprese, con le prime dieci posizioni dominate soprattuto dalle classiche esclusive Nintendo, da anni ormai sul mercato ma sempre gettonatissime, come ad esempio Super Smash Bros. Ultimate, Animal Crossing: New Horizons e Super Mario Odyssey.
Di seguito la top 20 generale dell'eShop:
- Super Mario Party Jamboree
- Mario Kart 8 Deluxe
- Nintendo Switch Sports
- Pokemon Legends: Z-A
- Super Smash Bros. Ultimate
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Minecraft
- Animal Crossing: New Horizons
- Super Mario Odyssey
- Just Dance 2026 Edition
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Super Mario Bros. Wonder
- Hogwarts Legacy
- Mario Party Superstars
- Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition
- Minecraft Deluxe Collection
- Hello Kitty Island Adventure
- It Takes Two
- Zelda: Echoes of Wisdom
- Just Dance 2026 Edition Ultimate
Mentre qui sotto trovate la classifica dedicata ai giochi distribuiti solo in formato digitale:
- Hollow Knight: Silksong
- Hades 2
- Hollow Knight
- The Jackbox Party Pack 11
- The Jackbox Party Pack 3
- Super Mario Galaxy 2
- Stardew Valley
- Tiny Bookshop
- Wobbly Life
- Disney Dreamlight Valley
- Absolum
- Super Mario Galaxy
- The Jackbox Party Pack 7
- Plants vs. Zombies: Replanted
- Deltarune
- Boomerang Fu
- The Oregon Trail
- Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
- Subnautica
- Winter Burrow