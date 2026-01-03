0

Super Mario Party Jamboree domina la prima classifica dell'eShop di Nintendo Switch del 2026

Super Mario Party Jamboree guida la prima classifica dell'eShop del 2026, seguito dai soliti bestseller Nintendo. Nella top 20 dei giochi distribuiti solo in formato digitale dominano Silksong, Hades 2 e i Jackbox.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/01/2026
Mario e altri personaggi di Super Mario Party Jamboree

Come ogni sabato è arrivata la classifica dell'eShop dei titoli più venduti in formato digitale su Nintendo Switch, che sarà seguita domani da quella dedicata a Switch 2. Super Mario Party Jamboree riconquista la prima posizione, con le vendite spinte probabilmente dalle festività.

Del resto si tratta di un titolo perfetto per passare serate di svago con amici e parenti durante le feste. Discorso simile per i sempreverdi Mario Kart 8 Deluxe e Nintendo Switch Sports, che si sono piazzati rispettivamente in seconda e terza posizione.

Nuovo anno, ma i soliti noti

Il resto della classifica non lascia spazio a particolari sorprese, con le prime dieci posizioni dominate soprattuto dalle classiche esclusive Nintendo, da anni ormai sul mercato ma sempre gettonatissime, come ad esempio Super Smash Bros. Ultimate, Animal Crossing: New Horizons e Super Mario Odyssey.

Le Offerte Invernali dell'eShop si sono espanse con altri giochi in sconto per Nintendo Switch e Switch 2 Le Offerte Invernali dell'eShop si sono espanse con altri giochi in sconto per Nintendo Switch e Switch 2

Di seguito la top 20 generale dell'eShop:

  1. Super Mario Party Jamboree
  2. Mario Kart 8 Deluxe
  3. Nintendo Switch Sports
  4. Pokemon Legends: Z-A
  5. Super Smash Bros. Ultimate
  6. New Super Mario Bros. U Deluxe
  7. Minecraft
  8. Animal Crossing: New Horizons
  9. Super Mario Odyssey
  10. Just Dance 2026 Edition
  11. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  12. Super Mario Bros. Wonder
  13. Hogwarts Legacy
  14. Mario Party Superstars
  15. Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition
  16. Minecraft Deluxe Collection
  17. Hello Kitty Island Adventure
  18. It Takes Two
  19. Zelda: Echoes of Wisdom
  20. Just Dance 2026 Edition Ultimate

Mentre qui sotto trovate la classifica dedicata ai giochi distribuiti solo in formato digitale:

  1. Hollow Knight: Silksong
  2. Hades 2
  3. Hollow Knight
  4. The Jackbox Party Pack 11
  5. The Jackbox Party Pack 3
  6. Super Mario Galaxy 2
  7. Stardew Valley
  8. Tiny Bookshop
  9. Wobbly Life
  10. Disney Dreamlight Valley
  11. Absolum
  12. Super Mario Galaxy
  13. The Jackbox Party Pack 7
  14. Plants vs. Zombies: Replanted
  15. Deltarune
  16. Boomerang Fu
  17. The Oregon Trail
  18. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
  19. Subnautica
  20. Winter Burrow
#Classifica #Nintendo eShop
Super Mario Party Jamboree domina la prima classifica dell'eShop di Nintendo Switch del 2026