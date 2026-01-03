Super Mario Party Jamboree domina la prima classifica dell'eShop di Nintendo Switch del 2026

Come ogni sabato è arrivata la classifica dell'eShop dei titoli più venduti in formato digitale su Nintendo Switch, che sarà seguita domani da quella dedicata a Switch 2. Super Mario Party Jamboree riconquista la prima posizione, con le vendite spinte probabilmente dalle festività.

Del resto si tratta di un titolo perfetto per passare serate di svago con amici e parenti durante le feste. Discorso simile per i sempreverdi Mario Kart 8 Deluxe e Nintendo Switch Sports, che si sono piazzati rispettivamente in seconda e terza posizione.