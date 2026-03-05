Xbox ha presentato la prossima generazione di console: Project Helix

Si chiama " Project Helix " e tutto quello che abbiamo modo di vedere è il breve teaser poco sotto che conferma che potremo giocare sia ai titoli Xbox che a quelli PC .

La prossima generazione di console sembra lontana, considerando i problemi con le RAM e un sentimento generico secondo il quale l'attuale generazione di piattaforme non ha ancora dato quanto poteva, con vari videogiochi che arrivano ancora su PS4 e Xbox One. Questo però non significa che le grandi aziende non si diano da fare per il futuro e ora Microsoft ha annunciato la "prossima generazione di console Xbox".

Il teaser della prossima generazione di Xbox

L'account ufficiale di Xbox ha pubblicato un breve video nel quale viene mostrato un logo di Project Helix, che ha ovviamente la forma di una spirale/elica di DNA. Purtroppo questo è tutto quello che sappiamo al momento.

Ovviamente, considerando che la piattaforma sarà lontana, non possiamo aspettarci presentazioni più dettagliate, ma non pare un caso che l'annuncio arrivi poco dopo che Microsoft ha scosso le fondamenta di Xbox.

Phil Spencer è andato in pensione e Sarah Bond ha lasciato la compagnia, mentre la nuova CEO - Asha Sharma - ha preso posizione promettendo un nuovo futuro per Xbox, a partire dalle console. Non a caso, crediamo, il teaser specifica in modo chiaro che Project Helix è "la prossima generazione di console Xbox", non solo "di Xbox" in modo generico.

"Ottimo inizio di giornata con il Team Xbox, durante il quale abbiamo parlato del nostro impegno per il ritorno di Xbox, incluso Project Helix, il nome in codice della nostra console di prossima generazione", ha scritto Sharma sul suo account social. "Project Helix sarà leader in termini di prestazioni e permetterà di giocare ai vostri titoli Xbox e PC. Non vedo l'ora di discuterne ulteriormente con partner e studi alla mia prima GDC la prossima settimana!"

Al tempo stesso, c'è chi pensa che la nuova Xbox nascerà morta per colpa del Game Pass. Voi cosa ne pensate? Un macchinario adatto sia a giocare ai titoli PC che ai titoli puramente pensati per console vi interessa? Che tipo di piattaforma vorreste fosse questo Project Helix?