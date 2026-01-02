Le Offerte Invernali dell'eShop si sono espanse con altri giochi in sconto per Nintendo Switch e Switch 2

Nelle scorse settimane l' eShop di Nintendo ha inaugurato le Offerte Invernali , proponendo numerosi giochi in sconto per Nintendo Switch e Switch 2 . Con l'arrivo del nuovo anno, il catalogo della promozione si è ulteriormente ampliato con una nuova ondata di ribassi. Ecco alcuni dei più interessanti.

Altre offerte in evidenza

Rimaniamo in casa Sega con Yakuza 0 Director's Cut per Nintendo Switch 2 a 34,99 euro con uno sconto del 30% e il bundle Valkyria Chronicles + Valkyria Chronicles 4 per 14,99 euro, con una riduzione del 75%. Sonic X Shadow Generations invece è sceso a 29,99 euro, con uno sconto del 50%.

Proseguiamo con Mario + Rabbids Kingdom Battle, ora proposto a 7,99 euro con l'80% di sconto e Diablo 3 Eternal Collection a 19,79 euro anziché 59,99 euro. Potrebbe essere un'ottima occasione per recuperare EA Sports FC 26 a basso prezzo: è sceso a 23,99 euro per Nintendo Switch e a 27,99 euro per Switch 2, con uno sconto fino al 60%. Segnaliamo anche Split Fiction a 37,49 euro (-25%) e Little Nightmares 3 a 27,99 euro (-30%).

La maggior parte delle nuove offerte terminerà tra l'8 e il 12 gennaio 2026. Potrete consultare il catalogo al completo dell'eShop a questo indirizzo.