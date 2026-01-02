2

Le Offerte Invernali dell'eShop si sono espanse con altri giochi in sconto per Nintendo Switch e Switch 2

L'eShop di Nintendo ha accolto tante nuove promozioni su giochi per Switch e Switch 2, valide fino all'8 - 12 febbraio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/01/2026
Logo del Nintendo eShop

Nelle scorse settimane l'eShop di Nintendo ha inaugurato le Offerte Invernali, proponendo numerosi giochi in sconto per Nintendo Switch e Switch 2. Con l'arrivo del nuovo anno, il catalogo della promozione si è ulteriormente ampliato con una nuova ondata di ribassi. Ecco alcuni dei più interessanti.

Tra i nuovi titoli in saldo spicca Persona 5 Royal: l'acclamato JRPG di Atlus è ora disponibile a 17,99 euro, con uno sconto del 70% rispetto ai canonici 59,99 euro. In offerta anche la raccolta Persona 3 Portable + Persona 4 Golden, proposta a metà prezzo per 19,49 euro.

Altre offerte in evidenza

Rimaniamo in casa Sega con Yakuza 0 Director's Cut per Nintendo Switch 2 a 34,99 euro con uno sconto del 30% e il bundle Valkyria Chronicles + Valkyria Chronicles 4 per 14,99 euro, con una riduzione del 75%. Sonic X Shadow Generations invece è sceso a 29,99 euro, con uno sconto del 50%.

Cosa aspettarsi da Nintendo nel 2026 Cosa aspettarsi da Nintendo nel 2026

Proseguiamo con Mario + Rabbids Kingdom Battle, ora proposto a 7,99 euro con l'80% di sconto e Diablo 3 Eternal Collection a 19,79 euro anziché 59,99 euro. Potrebbe essere un'ottima occasione per recuperare EA Sports FC 26 a basso prezzo: è sceso a 23,99 euro per Nintendo Switch e a 27,99 euro per Switch 2, con uno sconto fino al 60%. Segnaliamo anche Split Fiction a 37,49 euro (-25%) e Little Nightmares 3 a 27,99 euro (-30%).

La maggior parte delle nuove offerte terminerà tra l'8 e il 12 gennaio 2026. Potrete consultare il catalogo al completo dell'eShop a questo indirizzo.

#Nintendo eShop #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le Offerte Invernali dell'eShop si sono espanse con altri giochi in sconto per Nintendo Switch e Switch 2