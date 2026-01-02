Monster Hunter Stories Collection per Nintendo Switch è in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Monster Hunter Stories Collection per Nintendo Switch a 19,31 € invece di 70 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 23,56 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del gioco da riscattare su Nintendo eShop. Il procedimento è davvero semplice e ti porterà via pochissimo tempo: basterà aprire la sezione per riscattare questo titolo e inserire la chiave di gioco che ti arriverà dopo aver effettuato l'acquisto. Successivamente non dovrai fare altro che scaricarlo.