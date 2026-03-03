Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch hanno alcune differenze con gli originali

Nonostante siano praticamente corrispondenti per gran parte, i nuovi Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch hanno anche alcune differenze rispetto agli originali, tra elementi marginali e altri che potrebbero invece risultare piuttosto importanti.

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch e Switch 2 sono stati proposti come acquisti singoli e indipendenti da fare su Nintendo eShop al prezzo di 19,99€ l'uno, nonostante di fatto si tratti di titoli per Game Boy Advance, normalmente distribuiti all'interno del catalogo dedicato alla console in questione per gli abbonati a Nintendo Switch Online.

Si tratta sostanzialmente delle ROM originali parzialmente rielaborate, e fatte funzionare attraverso un emulatore integrato in un pacchetto pre-confezionato e venduto attraverso l'eShop, ma gli sviluppatori hanno anche applicato alcune variazioni.