Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch hanno alcune differenze con gli originali

Nonostante siano praticamente corrispondenti per gran parte, i nuovi Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch hanno anche alcune differenze rispetto agli originali, tra elementi marginali e altri che potrebbero invece risultare piuttosto importanti.
Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia su Nintendo Switch e Switch 2 sono stati proposti come acquisti singoli e indipendenti da fare su Nintendo eShop al prezzo di 19,99€ l'uno, nonostante di fatto si tratti di titoli per Game Boy Advance, normalmente distribuiti all'interno del catalogo dedicato alla console in questione per gli abbonati a Nintendo Switch Online.
Si tratta sostanzialmente delle ROM originali parzialmente rielaborate, e fatte funzionare attraverso un emulatore integrato in un pacchetto pre-confezionato e venduto attraverso l'eShop, ma gli sviluppatori hanno anche applicato alcune variazioni.
Le differenze
La differenza più importante è data dal fatto che in queste nuove versioni per Nintendo Switch si possono catturare i leggendari esclusivi degli eventi, facilitando così l'opera di raccolta dei Pokémon, visto che ora alcuni di quelli che potevano essere ottenuti solo attraverso eventi speciali fanno parte del Pokédex standard e possono essere catturati con il normale gameplay.
Questa è una scelta logica, considerando che non ci sarebbe stato modo, altrimenti, di ottenere i Pokémon rari che prima erano collegati a tali eventi, essendo passati molti anni.
Tuttavia, ci sono anche altre differenze con gli originali, in particolare:
- È stato aggiunto un filtro che impedisce l'uso di turpiloquio nelle parti in cui è possibile scrivere nomi
- È possibile resettare il gioco premendo A+B+X+Y
- Il Glitch "Roar" è stato corretto con una patch
Oltre a questi, come riferito in precedenza, sono stati inseriti nel gioco gli oggetti per catturare Deoxys, Ho-Oh e Lugia, prima legati agli eventi speciali, con i leggendari che sono ora disponibili dopo aver battuto i Superquattro.