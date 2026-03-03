Canticchiate la colonna sonora di Kirby Air Riders mentre giocate? È ciò che vorrebbe Sakurai

Nintendo ha reso disponibile una nuova intervista dedicata a Kirby Air Riders , il gioco di kart di Masahiro Sakurai. Questo nuovo articolo si focalizza sulla musica del gioco e coinvolge infatti i compositori Noriyuki Iwadare e Shogo Sakai.

Le parole di Sakurai sulla musica di Kirby Air Riders

Sakurai ha spiegato: "Il concetto generale più importante era che i bambini dovevano essere in grado di cantare mentre giocavano. Dico la stessa cosa da molto tempo, che si tratti di Super Smash Bros. o di Kirby: una canzone che persino un bambino può cantare dice molto."

Continua affermando: "Significa che è piacevole per l'orecchio, che la melodia dà buone sensazioni, che è facile da cantare e così via. Per Kirby Air Riders, la prima cosa che ho richiesto specificamente è stata una melodia distintiva. Nei giochi di corse, le sessioni tendono a finire in fretta mentre i giocatori danno il massimo, quindi ho detto loro che volevo assolutamente avere una melodia che rimanesse impressa ai giocatori anche se avessero percorso il tracciato una sola volta."

Chiude il discorso dicendo: "Recentemente, la musica dei videogiochi ha seguito la tendenza verso suoni ambientali e brani che si fondono con lo scenario di sottofondo. Ma ho adottato un approccio diverso con Kirby Air Riders, dando la priorità a una musica che spiccasse davvero. Questo aiuta anche il gioco a distinguersi, creando un effetto sinergico che offre un'ottima esperienza."

Se non avete giocato a Kirby Air Riders, ma volete sentire la sua colonna sonora, potete farlo tramite Nintendo Music, l'app mobile accessibile a tutti gli abbonati Nintendo Switch Online. Le 144 tracce sonore del gioco di kart sono tutte disponibili.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Kirby Air Riders.