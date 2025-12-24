Kirby Air Riders dà il via oggi a un evento natalizio

Questo evento era precedentemente stato sospeso per colpa di un bug , ma giusto in tempo per Natale il team di Nintendo è stato in grado di risolvere il problema e dare il via libera.

Per Kirby Air Riders la fine è vicina, ma non è ancora arrivata. Il videogioco infatti riceverà un nuovo evento a partire dalle 12:00 del 24 dicembre, fino ad arrivare alle 12:00 del 29 dicembre .

Cosa sappiamo dell'evento di Kirby Air Riders

Il messaggio condiviso sui social è in giapponese, quindi dobbiamo affidarci a una traduzione approssimativa, ma da quanto si può capire l'evento è stato cambiato da "Race to the Finish! City Trial" a "Everyone Together! Same Stadium".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Non sono però cambiati i premi di questo evento che includeranno anche un cappello di Babbo Natale. Inoltre, viene spiegato che i punti evento saranno resettati a zero, ma per rendere più semplice ottenere tutte le ricompense (compresa l'ultima e più difficile) il team ha deciso di aumentare il numero di punti ottenuti con ogni match. Infine, gli autori si scusano per i problemi causati ai giocatori.

Ricordiamo infine che Digital Foundry ha analizzato Kirby Air Riders, e il responso è chiaro.