Le vendite della serie Danganronpa hanno raggiunto un traguardo notevolissimo

Le vendite della serie Danganronpa hanno superato quota 10 milioni di copie nel corso degli ultimi quindici anni: lo ha annunciato Spike Chunsoft, pubblicando un post in cui ringrazia tutti gli utenti per aver contribuito a questo risultato.
Nata su PSP nel 2010 con Danganronpa: Trigger Happy Havoc, la saga creata da Kazutaka Kodaka ha rilanciato il genere delle visual novel miscelando trame di spessore, atmosfera e suspense all'interno di ambientazioni spesso claustrofobiche e oppressive.
L'incipit vede generalmente l'inquietante orso robotico Monokuma imprigionare con l'inganno un gruppo di studenti e sottoporli a prove spietate, che dovranno riuscire a superare mettendo da parte la propria moralità per poter arrivare vivi alla fine della sfida.
La combinazione di indagini e puzzle narrativi di Danganronpa è stata senz'altro una degli ingredienti principali per il successo di un franchise che nel corso del tempo è uscito dai confini giapponesi e a conquistato una discreta fetta di appassionati anche in occidente.
Si guarda al futuro
Lo scorso settempre è stato presentato Danganronpa 2x2, la riedizione di Goodbye Despair che gioca dunque la carta del remake nel tentativo di riportare in auge uno dei primi capitoli della saga, probabilmente ancora poco conosciuto dal grande pubblico.
Diamo tuttavia per scontato che oltre a questo progetto Spike Chunsoft stia lavorando anche a un capitolo inedito, che possa fare tesoro dell'esperienza maturata finora e spingere i confini del franchise ben oltre gli standard raggiunti finora.