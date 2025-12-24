Le vendite della serie Danganronpa hanno raggiunto un traguardo notevolissimo

Le vendite della serie Danganronpa hanno superato quota 10 milioni di copie nel corso degli ultimi quindici anni: lo ha annunciato Spike Chunsoft, pubblicando un post in cui ringrazia tutti gli utenti per aver contribuito a questo risultato.

Nata su PSP nel 2010 con Danganronpa: Trigger Happy Havoc, la saga creata da Kazutaka Kodaka ha rilanciato il genere delle visual novel miscelando trame di spessore, atmosfera e suspense all'interno di ambientazioni spesso claustrofobiche e oppressive.

L'incipit vede generalmente l'inquietante orso robotico Monokuma imprigionare con l'inganno un gruppo di studenti e sottoporli a prove spietate, che dovranno riuscire a superare mettendo da parte la propria moralità per poter arrivare vivi alla fine della sfida.

La combinazione di indagini e puzzle narrativi di Danganronpa è stata senz'altro una degli ingredienti principali per il successo di un franchise che nel corso del tempo è uscito dai confini giapponesi e a conquistato una discreta fetta di appassionati anche in occidente.