Danganronpa 2x2 è stato presentato con un trailer, si tratta della riedizione di Goodbye Despair

Danganronpa 2x2 è stato presentato con un trailer nel corso del Nintendo Direct: si tratta della riedizione di Danganronpa 2: Goodbye Despair e farà il proprio debutto nel 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Oltre ai tradizionali miglioramenti tecnici tipici delle remaster, questa nuova versione del gioco includerà uno scenario inedito, con vittime e colpevoli differenti, così da arricchire il pacchetto rispetto alla dotazione originale, che naturalmente non mancherà all'appello.

La campagna di base di Danganronpa 2x2 si pone come un sequel diretto rispetto agli eventi di Trigger Happy Havoc, ribadendo la formula caratterizzata da tensione, mistero e colpi di scena che ha contribuito a costruire il successo della saga.

Ambientato in un contesto apparentemente paradisiaco, Danganronpa 2x2 ci condurrà su di un'isola tropicale, in compagnia di un nuovo gruppo di studenti della Hope's Peak Cademy, ma la vacanza si trasformerà ben presto in un incubo non appena Monokuma entrerà in scena.