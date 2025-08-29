Per l'autore di Danganronpa i live service dovrebbero offrire dei finali prima di chiudere

Il mercato dei live service è ormai saturo da anni e, soprattutto in territori dove il modello è più diffuso, come il Giappone, si stanno verificando sempre più chiusure. Uno degli ultimi a cadere, in ordine di tempo, è stato Tribe Nine, un action RPG co-sviluppato da Akatsuki Games e Too Kyo Games, che ha annunciato la fine del servizio solo pochi mesi dopo il lancio.

Tuttavia, l'autore del gioco, Kazutaka Kodaka, noto soprattutto come autore dei Danganronpa, non vuole ancora abbandonare del tutto il suo pupillo, ed è per questo che ha recentemente annunciato la nascita di Neoneon Tribe, un doujin circle non ufficiale e completamente senza scopo di lucro, che ha l'obiettivo di completare la storia, altrimenti troncata dalla fine prematura del gioco, prevista per novembre di quest'anno.