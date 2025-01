Emerso online il finale di Suicide Squad: Kill The Justice League, considerato davvero sottotono

Sta circolando online la scena finale di Suicide Squad: Kill The Justice League , che non sta piacendo molto ai giocatori, anche se in qualche modo è giustificabile, visto il contesto avverso. Posto alla fine dell'Episodio 8, l'ultimo che sarà pubblicato considerando l'insuccesso plateale del gioco, si tratta di un fumetto animato di due minuti che chiude sbrigativamente le vicende raccontate nel corso dell'avventura.

Un finale sbrigativo

Vi avvisiamo che qui di seguito riporteremo il finale di Suicide Squad: Kill The Justice League. Se non volete vederlo, evitate di proseguire nelle lettura e non avviate il video.

Come potete vedere, Brainiac viene sconfitto, Batman fa il suo ritorno e la Justice League riprende a fare la Justice League. L'unica a essersi sacrificata è stata Wonder Woman, ma immaginiamo che ci sarà una qualche scappatoia anche per lei.

Per i fan si tratta di una sequenza molto deludente e frettolosa, nonché molto povera, considerando lo stile scelto. Va detto però che Suicide Squad: Kill The Justice League è stato un insuccesso clamoroso, comprato e giocato da pochissimi su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Chiuso prematuramente, ha creato un grosso buco nei bilanci di Warner Bros. Discovery, tanto che immaginiamo che la compagnia non abbia voluto investire più del necessario per dargli una conclusione. Del resto, essendo un live service, è probabile che la storia avrebbe dovuto estendersi molto più di così, ma non c'è stato il tempo di farlo. Insomma, non ci si poteva attendere niente di troppo spettacolare dal finale, viste le circostanze.