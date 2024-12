La Stagione 4 di Suicide Squad: Kill the Justice League sarà l'ultima, niente più contenuti dopo l'Episodio 8

Pare proprio che Suicide Squad: Kill the Justice League sia giunto a fine corsa, almeno per quanto riguarda l'aggiunta di nuovi contenuti stagionali, con l'aggiornamento in arrivo con l'Episodio 8 della Stagione 4 a rappresentare l'ultima novità prevista nel piano di supporto.

Confermando alcune voci di corridoio emerse in precedenza, Rocksteady ha annunciato che l'Episodio 8 sarà l'ultima ondata di nuovi contenuti previsti per Suicide Squad: Kill the Justice League, che continuerà ad essere comunque giocabile e tecnicamente supportato, ma non avrà ulteriori aggiunte previste nel futuro.

L'Episodio 8 arriverà il 14 gennaio 2025 e porterà con sé il combattimento finale contro Brainiac, di fatto segnando la conclusione della storia e delle nuove aggiunte ai contenuti del gioco, che continuerà a mantenere tutte le funzionalità online attive ma senza ulteriori novità.