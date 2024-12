Suicide Squad: Kill the Justice League annuncia Deathstroke per la Stagione 4

Deathstroke farà il proprio debutto nel roster di Suicide Squad: Kill the Justice League con l'inizio della Stagione 4, il prossimo 10 dicembre: lo ha annunciato Rocksteady Studios tramite i profili social ufficiali del gioco, pubblicando una prima immagine del personaggio.

Creato da Marv Wolfman e George Perez alla fine del 1980, Deathstroke è uno spietato mercenario che negli anni ha svolto il ruolo di nemesi storica dei Teen Titans e di Batman, comparendo anche in alcuni adattamenti live action, come ad esempio la serie televisiva Titans.

La reazione degli utenti all'annuncio di Deathstroke come prossimo personaggio di Suicide Squad: Kill the Justice League è stata tutto sommato positiva, considerando la situazione in cui ormai da tempo versa il gioco, che tuttavia con le recenti e aggressive promozioni potrebbe aver recuperato un po' di terreno.