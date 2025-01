Rocksteady licenzia ancora, è lo studio di Suicide Squad: Kill the Justice League

Fallimento totale

Warner Bros. Discovery, la multinazionale che possiede Rocksteady, non ha voluto commentare la notizia con Eurogamer. Del resto non ha mai ufficializzato nemmeno i licenziamenti di settembre. Gli effetti dell'insuccesso di Squad: Kill the Justice League, che ha prodotto un buco di 200 milioni di dollari nelle casse della compagnia, continuano a farsi sentire, con il supporto che sta per essere interrotto, dopo che i vari contenuti post lancio non sono riusciti a far alzare il numero di giocatori. I server rimarranno comunque online per un certo periodo, ma le speranze di un ribaltamento della situazione sono nulle.

Attualmente non è chiaro a cosa stia lavorando Rocksteady, anche se si parla di un ritorno alla formula che tanto successo le ha fruttato con la serie Batman Arkham.

Squad: Kill the Justice League si è rivelato una sciagura anche per altri studi. A dicembre sono stati licenziati dei dipendenti di Warner Bros. Games Montreal al lavoro sul supporto post lancio dello sfortunato live service.