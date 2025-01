NVIDIA DLSS 4: prestazioni incredibili e specifiche avanzate nelle nuove GPU in arrivo

Al CES 2025, NVIDIA ha svelato DLSS 4, un'evoluzione della sua tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale, che porta le prestazioni grafiche a livelli mai visti. Grazie alla funzione Multi Frame Generation , la tecnologia è in grado di generare fino a tre frame aggiuntivi per ogni frame tradizionale, moltiplicando il frame rate fino a 8 volte rispetto al rendering convenzionale. Questa innovazione consente esperienze di gioco fluide e immersive, con risoluzioni fino a 4K a 240 FPS in giochi intensivi come Cyberpunk 2077.

Le ottimizzazioni introdotte da DLSS 4 non si fermano qui: il nuovo modello AI è il primo nel settore a utilizzare un'architettura simile a quella che alimenta modelli avanzati come ChatGPT. Questo approccio migliora la stabilità, riduce l'effetto ghosting e aumenta la qualità visiva in scene complesse e con ray tracing avanzato.

Supporto esteso fino alle RTX 20

DLSS 4 non è limitato alle schede RTX 50. Grazie alla retrocompatibilità, anche gli utenti di GPU GeForce RTX 20, 30 e 40 beneficeranno dei miglioramenti apportati ai modelli DLSS per Ray Reconstruction, Super Resolution e DLAA. NVIDIA ha annunciato che oltre 75 giochi e applicazioni supporteranno Multi Frame Generation al lancio, tra cui titoli di punta come Alan Wake 2 e Star Wars Outlaws.

Le feature di NVIDIA DLSS 4 e la loro presenza a seconda della serie di GPU.

La nuova tecnologia non solo incrementa il frame rate, ma ottimizza anche l'uso della memoria video e riduce la latenza del sistema. Ad esempio, in giochi come Warhammer 40,000: Darktide, DLSS 4 ha dimostrato un aumento del 10% nel frame rate e un risparmio di 400 MB di memoria a 4K con impostazioni massime. Questi risultati sono possibili grazie a un'elaborazione AI che avviene in millisecondi, garantendo una risposta istantanea e una qualità grafica impeccabile.

Se siete interessati a scoprire tutti i giochi compatibili con il Multi Frame Generation, ecco una lista completa; per quanto riguarda invece gli annunci legati alle nuove GPU, eccoli qui sia per i desktop che per i laptop.