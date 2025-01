NVIDIA ha annunciato RTX 5090 e RTX 5080, con prezzi da capogiro, ma RTX 5070 costa "poco"

I prezzi della serie RTX 50

Le NVIDIA RTX 5090 e 5080 saranno disponibili a partire dal 30 gennaio, con prezzi rispettivamente di $1.999 e $999. Le RTX 5070 Ti e 5070 seguiranno a febbraio, con prezzi di $749 e $549. Tra le novità principali, troviamo un nuovo design per la Founders Edition, che ora presenta solo due ventole a doppio flusso, una camera di vapore 3D e memoria GDDR7. Tutte le schede supportano PCIe Gen 5 e DisplayPort 2.1b, per gestire display fino a 8K a 165Hz.

La RTX 5090 si presenta come una GPU a due slot, un cambiamento notevole rispetto alle dimensioni della RTX 4090. Con 32 GB di GDDR7, una larghezza di banda di memoria di 1.792 GB/sec e 21.760 core CUDA, Nvidia promette prestazioni doppie rispetto alla RTX 4090. Tuttavia, questo si traduce in un consumo energetico di 575 watt, con un alimentatore consigliato da 1000 watt.

Le prestazioni della RTX 5090 sono state dimostrate con Cyberpunk 2077, che raggiunge i 238 fps con DLSS 4 e ray tracing attivo, contro i 106 fps della RTX 4090 con DLSS 3.5. Anche la RTX 5080 promette un raddoppio delle prestazioni rispetto alla RTX 4080, grazie a 16 GB di GDDR7, una larghezza di banda di 960 GB/sec e 10.752 core CUDA.

Le RTX 5070 Ti e 5070 offrono rispettivamente 16 GB e 12 GB di memoria GDDR7, con prestazioni che, secondo Nvidia, saranno doppie rispetto ai modelli precedenti. Huang ha addirittura affermato che la RTX 5070 offrirà "prestazioni RTX 4090 a $549", grazie ai miglioramenti introdotti da DLSS 4.

NVIDIA ha inoltre annunciato l'arrivo della serie RTX 50 sui laptop, con la RTX 5090 per laptop che debutterà con 24 GB di memoria GDDR7. I laptop con le nuove GPU saranno disponibili a partire da marzo. Durante il keynote, Huang ha mostrato una demo di rendering in tempo reale con le nuove GPU, evidenziando le potenzialità di DLSS 4, dei nuovi shader neurali RTX e dei volti neurali RTX. DLSS 4 introduce la Multi Frame Generation, che genera fino a tre frame aggiuntivi per ogni frame tradizionale, moltiplicando i frame rate fino a 8 volte. L'aggiornamento DLSS 4 sarà disponibile anche per le GPU RTX esistenti.

