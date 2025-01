Una NVIDIA GeForce RTX 5090 con ben 4 ventole: ecco le GPU della serie RTX 50 di ASUS ROG

Le nuove GPU GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti e 5070 promettono prestazioni di nuova generazione per i giocatori e gli appassionati di tutto il mondo, anche grazie a un design profondamente rinnovato, che non si fa problemi a prendersi il suo spazio.

Per chi preferisce il raffreddamento a liquido, ASUS ha presentato anche la ROG Astral LC GeForce RTX 5090 . Dotata di un dissipatore a basso profilo e una piastra fredda a copertura totale, questa scheda si integra con un radiatore da 360 mm per un raffreddamento ancora più efficiente. ROG Astral LC offre prestazioni termiche superiori del 30% rispetto alla versione raffreddata ad aria, promettendo il massimo delle prestazioni e un funzionamento silenzioso.

Pensata per appassionati e overclocker, la serie ROG Astral offre un'erogazione di potenza premium con MOSFET da 80 ampere, per una maggiore stabilità e un elevato potenziale di overclocking. Un rivestimento protettivo del PCB protegge la scheda da cortocircuiti causati da umidità o polvere, garantendo affidabilità nel tempo.

Il design termico include alette del dissipatore più dense e una camera di vapore brevettata con percorsi fresati per una dissipazione del calore ottimale. ASUS ha inoltre sostituito la tradizionale pasta termica con un pad termico a cambiamento di fase, migliorando il trasferimento di calore e la durata della scheda.

Ispirata "all'immensità del cosmo", la serie ROG Astral introduce un design innovativo e un sistema di raffreddamento avanzato. Le schede ROG Astral GeForce RTX 5090 e 5080 sono le prime di ASUS a integrare quattro ventole, garantendo un flusso d'aria e una pressione superiori del 20% rispetto ai modelli precedenti. Questo si traduce in temperature più basse e frequenze di clock più elevate, spingendo le prestazioni.

ROG Strix, TUF Gaming e ASUS Prime

Oltre alla serie Astral, ASUS ha aggiornato le sue linee di schede grafiche ROG Strix, TUF Gaming e ASUS Prime con le nuove GPU GeForce RTX serie 50. Le schede ROG Strix GeForce RTX 5070 e 5070 Ti offrono un design accattivante, raffreddamento avanzato con camera di vapore (solo per la 5070 Ti), illuminazione Aura Sync RGB e un interruttore Dual BIOS.

Il design delle GPU ASUS ROG Strix

Le schede TUF Gaming GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti e 5070 si distinguono invece per l'affidabilità e la robustezza, con componenti di livello militare e un rivestimento protettivo del PCB. Anche in questo caso, la versione 5090 integra una camera di vapore per prestazioni termiche di alto livello.

Infine, le schede ASUS Prime GeForce RTX 5080, 5070 Ti e 5070 offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e un design a 2,5 slot per una maggiore compatibilità. La versione 5080 è dotata di una camera di vapore per garantire un raffreddamento efficiente.

Per sfruttare al massimo le potenzialità delle nuove GPU, ASUS consiglia poi di abbinarle agli alimentatori ROG Thor III e ROG Strix Platinum, compatibili con lo standard ATX 3.1 e PCIe 5.0. Questi alimentatori integrano tecnologie avanzate come lo stabilizzatore di tensione intelligente GPU-FIRST e i MOSFET GaN per la massima efficienza e stabilità.

ASUS non ha ancora annunciato i prezzi e la disponibilità delle nuove schede grafiche, ma sappiamo i prezzi delle Founder's Edition delle GPU NVIDIA GeForce Serie 50. E voi, che cosa ne pensate delle nuove GPU ASUS ROG? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.