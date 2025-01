Hermione da Harry Potter nel cosplay di ezysummers ci incanta con il suo look perfetto

Harry Potter non morirà mai, probabilmente, e non solo perché film, videogiochi (e in futuro anche serie TV) continuano a essere molto apprezzati, ma perché il mondo del cosplay non metterà mai da parte i personaggi della saga magica. Ad esempio, ora possiamo vedere il cosplay di Hermione realizzato da ezysummers.

Hermione Granger è uno dei personaggi principali della serie, una delle amiche di Harry Potter. La ragazza viene subito presentata come una grande studiosa, un po' saputella all'inizio, ma coraggiosa e pronta anche a infrangere le regole per i propri amici e per il bene del mondo magico.