Il cosplay di Rumi da parte di Saiwestwood sembra appena uscito da KPop Demon Hunters

Sembra proprio che Netflix abbia trovato un altro successo con KPop Demon Hunters, e la popolarità del film animato è dimostrata anche dall'esistenza delle prime reinterpretazioni, come dimostra questo fantastico cosplay di Rumi, la protagonista, da parte di Saiwestwood.
Uscito lo scorso giugno, il lungometraggio animato prodotto da Netflix e Sony si è imposto sul pubblico al livello globale, considerando il successo riscosso già nelle prime settimane, portando a riflessi anche nell'ambito delle cosplayer, cosa che d'altra parte era sospettabile vista la presenza di protagoniste carismatiche.
La storia del film è alquanto bizzarra, e mischia il K-pop con la mitologia coreana in uno strano misto che vede la musica al centro di una lotta eterna tra umani e demoni, con il destino dell'umanità affidato a una band di idol.
Un'altra ottima interpretazione da parte di Saiwestwood
La protagonista di questa strana storia è Rumi, che viene qui riprodotta in maniera davvero fedele dalla sempre ottima Saiwestwood, modella che ha già dimostrato più volte in passato delle doti notevoli.
Rumi è la lead vocalist delle Huntr/x, il gruppo al centro della storia di KPop Demon Hunters, che si ritrova anche ad essere il baluardo dell'umanità contro il mondo dei demoni, con il compito di rafforzare la barriera Honmoon.
La riproduzione di Saiwestwood è davvero notevole, non tanto per il costume di per sé in quanto questo è un vestito piuttosto semplice, quanto piuttosto per il trucco e l'acconciatura, molto simili all'originale del film animato.
La modella ha riprodotto i tipici segni demoniaci che compaiono sulla pelle della protagonista nel film, così come la complessa acconciatura che la caratterizza come un elemento distintivo, ma è notevole anche la somiglianza dei tratti somatici, in qualche modo.
