Il cosplay di Rumi da parte di Saiwestwood sembra appena uscito da KPop Demon Hunters

Sembra proprio che Netflix abbia trovato un altro successo con KPop Demon Hunters, e la popolarità del film animato è dimostrata anche dall'esistenza delle prime reinterpretazioni, come dimostra questo fantastico cosplay di Rumi, la protagonista, da parte di Saiwestwood.

Uscito lo scorso giugno, il lungometraggio animato prodotto da Netflix e Sony si è imposto sul pubblico al livello globale, considerando il successo riscosso già nelle prime settimane, portando a riflessi anche nell'ambito delle cosplayer, cosa che d'altra parte era sospettabile vista la presenza di protagoniste carismatiche.

La storia del film è alquanto bizzarra, e mischia il K-pop con la mitologia coreana in uno strano misto che vede la musica al centro di una lotta eterna tra umani e demoni, con il destino dell'umanità affidato a una band di idol.