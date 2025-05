Il cosplay della Regina Marika di Saiwestwood da Elden Ring è davvero incantevole

Potrebbe non sembrare a prima vista, ma anche Elden Ring rappresenta ormai una fonte d'ispirazione sfruttata dalle cosplayer, grazie ad alcuni personaggi che emergono in maniera particolare come soggetti preferiti in queste interpretazioni, e uno di questi lo vediamo in questo nuovo cosplay della Regina Marika da parte di Saiwestwood.

Si tratta di una reinterpretazione ispirata da Elden Ring e in particolare alla maxi-espansione Shadow of the Erdtree, che approfondisce ulteriormente la figura in questione, come rielaborazione anche di alcune delle illustrazioni utilizzate per definire al meglio la lore, nella quale Marika ha un certo rilievo.

Non è la prima volta che Saiwestwood si cimenta in un'operazione del genere, visto che tempo fa l'avevamo vista pubblicare altre foto da un set simile, sempre incentrato su Marika, ma in questo caso si tratta di ulteriori scatti differenti.