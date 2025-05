Metro 2033 Redux è disponibile gratis su Xbox finalmente, ma solo per un periodo di tempo limitato

Anche in questo caso, così come era stato annunciato inizialmente, dovete comunque affrettarvi ad effettuare il download gratuito, visto che questo è disponibile solo per un periodo di tempo limitato e dovrebbe durare solo per alcuni giorni, sebbene a questo punto le tempistiche ufficiali siano probabilmente saltate dunque non è chiaro per quanto tempo rimarrà a disposizione.

Vi ricordate l'offerta speciale per il quindicesimo anniversario, che voleva Metro 2033 Redux scaricabile gratis su Xbox , oltre che su Steam e GOG? Ebbene, dopo appena 40 giorni sembra che il gioco sia stato messo finalmente a disposizione davvero sullo store della console Microsoft in maniera corretta.

Un'occasione da non perdere, di nuovo

A causa di problemi tecnici non meglio identificati, il gioco su Xbox non risultava correttamente riscattabile, almeno non come doveva essere, cosa che ha portato a un certo malcontento e spinto il team 4A Games a effettuare una nuova offerta in modo da consentire a tutti di poter accedere al download gratuito.

Ebbene, la nuova offerta è in corso: dirigendovi sulla pagina ufficiale di Metro 2033 Redux su Xbox Store, il gioco dovrebbe risultare gratuito e potrete dunque riscattarlo e ottenerlo così in maniera libera, con il titolo che rimarrà all'interno della vostra libreria anche dopo questo periodo promozionale.

Metro 2033 Redux è la versione aggiornata e migliorata dell'originale Metro 2033, sparatutto in prima persona con elementi RPG che ci cala all'interno dell'omonimo romanzo di Dmitrij Gluchovskij, in una realtà post-apocalittica nella quale dobbiamo sopravvivere in una Russia devastata da una guerra nucleare.

Potete conoscerlo meglio con la nostra recensione di Metro 2033 Redux, ma il consiglio è comunque di scaricarlo perché ne vale la pena, specialmente a queste condizioni.