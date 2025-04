Metro 2033 Redux è gratis su Steam, GOG e Xbox, avete poco tempo per riscattarlo

La serie di videogiochi Metro quest'anno spegne la sua quindicesima candelina e per festeggiare il team di 4A Games ha deciso di regalare Metro 20233 Redux su Steam, Epic Games Store e Xbox Store.

Vi suggeriamo di approfittarne il prima possibile. Infatti, avrete meno di 48 ore di tempo per riscattare il gioco, per la precisione entro le 17:00 italiane di mercoledì 16 aprile. Se siete interessati, vi rimandiamo alla pagina di Steam a questo link, quella di GOG a questo indirizzo e infine quella dello store di Xbox la trovate qui (al momento il gioco risulta ancora prezzato 19,99 euro su questa piattaforma). Una volta reclamato il titolo sarà vostro per sempre, proprio come se lo aveste acquistato.