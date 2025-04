HBO ha confermato sei attori della serie TV di Harry Potter

La serie TV di Harry Potter pare ancora lontana, ma pian piano stanno spuntando nuovi dettagli. Spesso però solo rumor e report che, per quanto provenienti da fonti credibili, non sono certamente conferme ufficiali. Ora, però, Warner Bros. ed HBO hanno confermato i primi sei membri del cast .

I primi membri ufficiali del cast della serie TV di Harry Potter

La conferma arriva direttamente dai produttori della serie TV dedicata al mondo magico del maghetto londinese.

Ecco attori e attrici scelti, con rispettivo ruolo:

John Lithgow - Albus Silente

Janet McTeer - Minerva McGranitt

Paapa Essiedu - Severus Piton

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Luke Thallon - Professor Raptor

Paul Whitehouse - Argus Gazza

Qui sotto potete vedere una immagine con gli attori, i cui nomi vedete nell'elenco qui sopra in ordine da sinistra verso destra, partendo dalla prima fila dell'immagine.

Gli attori e attrici di Harry Potter

"Siamo felici di avere a bordo talenti così straordinari e non vediamo l'ora di vederli dare nuova vita a questi amati personaggi", hanno dichiarato in un comunicato la showrunner e produttrice esecutiva Francesca Gardiner e il regista (di alcuni episodi) e produttore esecutivo Mark Mylod.

La serie di Harry Potter non ha ancora una data di uscita, ma si prevede che le riprese inizieranno presto. Non abbiamo idea di quante differenze ci saranno rispetto ai romanzi da cui è tratta o dai film. Tuttavia, Warner Bros. ha confermato che lo show sarà in grado di esaminare la storia di Harry "un po' più in profondità di quanto si possa fare in un film di sole due ore". J.K. Rowling è coinvolta nello sviluppo della serie.

Segnaliamo poi che Hogwarts Legacy 2 è in sviluppo con massima priorità in Warner Bros, collegato alla serie TV di Harry Potter.