Star Wars Zero Company è stato annunciato ufficialmente, con data per la presentazione completa

Parliamo del videogioco strategico a turni per giocatore singolo di BitReactor , prodotto sotto l'egida di Respawn Entertainment.

Se c'è una cosa di cui possiamo essere certi è che c'è sempre almeno un prodotto di Star Wars in produzione, sia al cinema, sia sui piccoli schermi e soprattutto in ambito videoludico. Uno dei prossimi che potremo vedere è Star Wars Zero Company .

La conferma di Star Wars Zero Company

Electronic Arts ha infatti confermato ufficialmente il nome del videogioco, che era circolato in rete tramite un leak recentemente.

Tramite un sito ufficiale ha anche mostrato la prima immagine del videogioco, che mostra un gruppo di personaggi e il nome. Potete vederla poco sotto.

I personaggi sono tutti diversi, ma rappresentano un po' le categorie più note dell'universo narrativo di Star Wars. C'è un clone della Repubblica, un mandaloriano, un jedi, un droide e non solo. Il sito ufficiale non dice molto, se non che avremo modo di scoprirne di più durante la celebrazione di Star Wars del 19 aprile.

La locandina di Star Wars Zero Company

Sulla base di quanto è stato raccontato in precedenza, Star Wars Zero Company dovrebbe essere una sorta di X-COM ambientato nel mondo di Star Wars. Con una visuale dall'alto, dovremo completare missioni a turni posizionando tatticamente i nostri personaggi e sfruttando le loro abilità. I dettagli però non sono noti.

Inoltre, vi segnaliamo che Disney starebbe lavorando a un progetto horror di Star Wars, stando al creatore di Andor.