Star Wars Zero Company è una fusione di tre grandi opere della serie di Lucasfilm

Il CEO di Bit Reactor CEO e game director del videogioco Greg Foertsch ha parlato durante il panel in Giappone.

Star Wars Zero Company è stato presentato alla Star Wars Celebration 2025 . Ne abbiamo visto il trailer e scoperto il periodo di uscita, ma ci sono alcuni dettaglio aggiuntivi ora.

Cosa è stato detto su Star Wars Zero Company

Foertsch ha spiegato che il team si è "ispirato agli intrighi politici di Andor, alle scene più d'impatto del campo di battaglia di Rogue One e, naturalmente, alla mitica avventura della trilogia originale".

"Ci piace come tutte queste storie rispettino l'intelligenza e l'attenzione del pubblico di Star Wars e noi facciamo lo stesso", ha continuato. "Nessuno dei personaggi di Zero Company è impeccabile o immune da un'intossicazione fatale da blaster". Quest'ultima è ovviamente una battuta.

"Non abbiamo mai evitato di mostrare quanto fosse complicato questo conflitto, tutte le sfumature di grigio, ma credo che Zero Company sarà una delle prime volte in cui i giocatori potranno toccare con mano questo aspetto", ha aggiunto Kelsey Sharpe, creative executive di Lucasfilm.

Un mandaloriano che lancia una granata in Star Wars Zero Company

