Guilty Gear Strive svela la data di uscita del DLC di Lucy da Cyberpunk: Edgerunners e l'arrivo dell'update 2.0

Un primo assaggio delle abilità di Lucy

In Cyberpunk: Edgerunners, Lucy è una netrunner estremamente abile e dal carattere misterioso che sviluppa un legame profondo con il protagonista, David Martinez.

In Gulty Gear: Strive rivediamo alcuni dei tratti del personaggio visti nell'anime: il suo stile di combattimento è basato su movimenti agili e combo rapide. Usa dei fili come delle fruste per attaccare e può hackerare gli avversari in tempo reale.

Le novità per Guilty Gear: Strive dall'EVO 2025 non finiscono qui. Durante l'evento Arc System Works ha mostrato anche un teaser trailer che svela l'arrivo della versione 2.00 del gioco durante il corso del 2026, dunque è lecito aspettarsi un aggiornamento molto corposo e che potrebbe aggiungere varie novità, non solo a livello di contenuti, ma anche di gameplay. Per saperne di più non resta che attendere ulteriori comunicazioni da parte degli sviluppatori nei prossimi mesi.