Il nuovo Guilty Gear potrebbe essere stato cancellato

Senza motivazioni

Insider Gaming ha riportato quanto gli è stato detto da delle fonti considerate molto attendibili, ma che sono volute rimanere anonime. La cancellazione sarebbe avvenuta nelle ultime due settimane, ma non sono state fornite motivazioni dettagliate per la decisione. La stessa testata ha contattato Arc System Works per un commento, ma non ha ricevuto risposta.

Una fonte ha aggiunto che il nuovo progetto rappresentava di fatto "un ritorno al punto di partenza" per il franchise e il suo futuro. Anche in questo caso non è stato detto di più, anche se viene da pensare a una specie di reboot, sulla stregua di quello avuto dalla serie Mortal Kombat.

Recentemente, Arc System Works ha svelato Marvel Tōkon: Fighting Souls, un nuovo picchiaduro 4v4 supportato da Sony Interactive Entertainment che uscirà su PlayStation 5 e PC il prossimo anno. Probabile che il gioco abbia richiesto l'attenzione dell'intero team di sviluppo.

L'indiscrezione segue l'uscita di Guilty Gear Strive su Nintendo Switch all'inizio di quest'anno. Il produttore Ken Miyauchi ha anche recentemente anticipato "grandi" piani per il futuro del gioco con la quarta stagione di DLC che dovrebbe aggiungere Lucy.