Arc System Works annunciato con data e orario: ci sarà l'annuncio del nuovo gioco del papà di Guilty Gear

Arc System Works ha annunciato uno showcase per questa settimana, in cui presenterà aggiornamenti sui giochi della casa già in commercio e annuncerà nuovi giochi, tra cui il nuovo progetto di Ishiwatari Taisuke, il papà della serie Guilty Gears.

Per chi non lo sapesse, parliamo di uno studio celebre per i suoi picchiaduro 2D. Oltre al già citato Guility Gear, si tratta del team dietro a BlazBlue, Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy Versus e il neo annunciato Marvel Tokon: Fighting Soul. Insomma, si tratta di un appuntamento sicuramente da non perdere per tutti gli appassionati del genere.