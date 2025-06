Marvel Tokon: Fighting Souls, il ritorno super di Arc System Works su PS5 e PC

Il recente State of Play di Sony è stato pieno di sorprese. Certo, per lo più la casa di PlayStation ha mostrato dei multipiattaforma molto attesi, ma nel mix un'esclusiva inattesa c'era e definirla "inattesa" è persino riduttivo, nonostante di indizi ce ne siano stati vari negli ultimi anni. Il gioco di cui stiamo parlando è Marvel Tokon: Fighting Souls, un picchiaduro tag con supereroi Marvel a dir poco spettacolare, per di più diverso da qualunque altro dato che è ben quattro contro quattro.

Friendship ended with Capcom, now Arc System is my best friend

Partiamo dal primo elemento importante: affidare un progetto del genere ad Arc System non significa necessariamente che Marvel abbia spezzato del tutto il rapporto con Capcom (anche in virtù delle collection uscite recentemente), ma dimostra ancora una volta quanto Ultimate Marvel vs. Capcom sia andato sotto le aspettative. Un progetto come questo, peraltro in uscita nel 2026, è chiaramente in sviluppo da un po' di tempo e non saremmo sorpresi se Infinite fosse stato il gioco capace di portare a un decisivo cambio di sviluppatore.

Questo è un gioco Arc System Works, aspettatevi quindi delle super a dir poco spettacolari

Marvel Tokon: Fighting Souls arriva a fagiolo anche per Sony, comunque, che ormai si è presa l'EVO (il più importante torneo di picchiaduro al mondo) e ha quindi tutto l'interesse a rafforzare la sua posizione nel genere. Considerando la popolarità dei picchiaduro tag con personaggi Marvel nella scena americana e la qualità dei titoli Arc System Works, Tokon ha tutte le carte in regola per poter diventare uno dei titoli più popolari in assoluto nel genere, senza contare che va a minacciare sensibilmente anche il discusso 2XKO di Riot (nonostante questo sia free to play, in teoria).

Certo, sempre di picchiaduro si tratta, quindi il successo globale è tutto fuorché garantito e rimane il rischio di vedere l'ultima opera di Arc System Works ridotta a una nicchia di appassionati dopo poco. Le soluzioni trovate dal team? Apparentemente un misto di novità estremamente interessanti e scelte di design abbastanza tipiche, che rendono Tokon davvero peculiare.

un 4v4 nel genere non si è mai visto e non sembrano esserci grosse limitazioni negli assist. Come farà il team a regolare il caos dell'azione?

Stando alle dichiarazioni rilasciate dagli sviluppatori, Tokon avrà una divisione piuttosto classica dei sistemi, con un'opzione per i comandi semplificati, utile per gestire gli assist della propria squadra con facilità e plausibilmente anche le mosse speciali con input facilitati. Difficile dire al momento se questi comandi verranno implementati a dovere (l'unico picchiaduro a farlo degnamente, al momento, è Street Fighter 6), ma il fulcro del nuovo picchiaduro non sembra essere fortunatamente questo, bensì la possibilità di specializzarsi su "un solo personaggio", sottolineata sempre dal PlayStation Blog.

Come è possibile, in un picchiaduro tag, imparare un personaggio singolo e ignorare tutti gli altri? Beh, non siamo davanti a un sistema Ratio simile a quello degli SNK vs Capcom, bensì molto probabilmente a una soluzione tanto più semplice quanto innovativa: una singola barra di vita.

Una barra sola della vita? Plausibile e potrebbe da sola cambiare tutto l'approccio al gioco. Certo comunque che fa strano vedere personaggi storici con moveset diversi da quelli dei giochi Capcom

Esatto, analizzando quanto visto, l'impressione è che nel gioco ci sia una sola barra di vita che indica lo stato dell'intero team. Impossibile al momento cogliere i dettagli di come la cosa verrà gestita, ma una scelta simile permette già da sola di concentrarsi su un singolo personaggio sfruttando solo gli assist degli altri, dato che i colpi ricevuti da ognuno contribuiscono alla perdita di energia complessiva. In un gioco così una soluzione simile non si è mai vista e il bello è che sembra comunque arrivare con manovre multiple legate alla natura tag del gioco, dato che nel trailer si sono visti cambi di personaggio dopo manovre difensive, nel bel mezzo di una combo, o dopo un lancio aereo. Inoltre, tra le meccaniche, sembra rimasta la gestione dell'angolo di Guilty Gear Strive anche in Tokon: se si attacca un personaggio all'angolo a quanto pare viene lanciato in un'altra schermata dopo un po', una soluzione che già avevamo ritenuto geniale in Strive, dato che permette di resettare lo stato del combattimento e rende il titolo molto più divertente per i neofiti, che così non si ritrovano semplicemente incastrati a muro per tutta la partita (un pericolo costante in un tag).

Per le altre manovre e un'analisi più complessa delle meccaniche, ovviamente, ci sarà da andare molto più a fondo e aspettare una nuova presentazione, ma è facile già da ora comprendere quanto i fattori sopra descritti siano da soli in grado di rendere Marvel Tokon: Fighting Souls, un titolo davvero fresco ed esaltante nel genere. Per dire, già per un appassionato dei Marvel vs Capcom è davvero "strano" osservare personaggi come Storm, Spiderman e Captain America con set di mosse e abilità completamente diversi da quelli a cui la storia ci ha "abituato", e non vediamo l'ora di scoprire quali esperimenti e trovate si saranno inventati gli Arc System Works nella loro ultima opera.