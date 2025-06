State of Play: tutti i giochi e le novità della diretta della Summer of Games

Annunciato a sorpresa, lo State of Play di queste ore si è andato a incastrare nella maniera più classica in quella che ormai chiamiamo la Summer of Games, ovvero quella settimana di giugno che prova a fare le veci del compianto E3. In attesa dello show di Geoff Keighley e delle conferenze Xbox, PC Gaming e Future, Sony prende il palcoscenico per presentare un'ora di giochi in arrivo su PlayStation 5 e PS VR2. Forse non è stato l'elenco di novità sperate dai fan, ma lo State of Play di giugno 2025 ha perlomeno mostrato la volontà del colosso giapponese di ribattere colpo su colpo alla concorrenza, oltre che di voler rispettare in qualche modo le care e vecchie tradizioni. Ma bando alle ciance, ecco tutti i giochi e le novità presentate allo State of Play.

Il video dello State of Play Prima di cominciare vi proponiamo il video completo della conferenza, cosicché possiate recuperare, nel caso vogliate, l'intera presentazione:

Lumines Arise Ad aprire le danze sono le musiche evocative e la grafica psichedelica di Lumines Arise, il nuovo affascinante puzzle game sinestetico di Takashi Ishihara e Tetsuya Mizuguchi. Quest'ultimo è l'autore di Rez e Tetris Effect, che tornerà con quella che forse è la sua serie più famosa su PS5, PSVR2 e Pc questo autunno. Una demo di Lumines Arise sarà disponibile da questa estate.

Pragmata Cosa c'è dopo i sogni? Con questo affascinante quesito si apre il trailer di Pragmata, un gioco ad ambientazione futuristica dove la linea di confine tra sogni e realtà è sempre più sottile. La Delphi Corporation, infatti, sembra voler realizzare tutti i nostri sogni, ma qualcosa sembra essere andato storto. Vediamo infatti i due protagonisti, un soldato e una bambina chiamata Diana, esplorare un ambiente che è tutt'altro che onirico. Anzi, sembra si dovrà affrontarlo in maniera molto simile a quella di un action in terza persona. Al timone di Pragmata c'è Capcom, che porterà il gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2026.

Romeo is a Dead Man Il tono cambia completamente, ma solo apparentemente, con Romeo is a Dead Man. Intorno a una tavola imbandita, infatti, si trova un gruppo di quattro allegri personaggi. Suona alla porta e uno di loro si alza per andare ad aprire, ma viene colpito mortalmente al volto. A suonare, infatti, è una specie di diavolo che, non contento, si sta anche cibando col braccio strappato al malcapitato. Per salvare l'amico, un uomo gli infila un grosso cilindro nell'occhio, grazie al quale può entrare nel suo corpo come se fosse un personaggio di Esplorando il corpo umano e trasformarlo in una specie di supereroe. Troppo folle e sanguinolento? Solo perché non sapete ancora che si tratta dell'ultimo action di Suda51, il folle creatore di No More Heroes e tanti altri. Arriverà nel 2026 su PS5.

Silent Hill f Restiamo in Giappone, negli anni '60, con due studentesse che litigano per futili motivi. Si capisce subito che qualcosa non va, le musiche sono inquietanti e una strana nebbia avvolge tutto. Stiamo parlando, infatti, di Silent Hill f, il nuovo capitolo della celeberrima serie horror di Konami. Non passa molto, che si vedono già le prime creature spaventose e alcune sequenze di gameplay nelle quali la protagonista Hinako prova in ogni modo a sopravvivere a tutti gli orrori. Il gioco scritto da Ryukishi07, l'autore horror di Higurashi no Naku Koro ni e Umineko no Naku Koro ni, è quasi completo: arriverà il 25 settembre 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Bloodstained: The Scarlet Engagement È il momento del fantasy e di un'epica storia con cavalieri, draghi e battaglie: in Bloodstained: The Scarlet Engagement non mancano nemmeno magia e creature mostruose, da combattere rigorosamente in due dimensioni. Il gioco, infatti, è il nuovo metroidvania creato da uno dei padri del genere, ovvero quel Koji Igarashi che ha creato Castlevania. Bloodstained: The Scarlet Engagement è atteso per il 2026 ed è, chiaramente, il seguito di Bloodstained: Ritual of the Night.

Digimon Story: Time Stranger Bandai Namco ha portato allo State of Play il nuovo episodio Digimon Story: Time Stranger. In questo nuovo capitolo le creature digitali si affronteranno in battaglie strategiche complesse, che faranno da collante a una storia matura e coinvolgente, più di quanto lo stile colorato lasci immaginare. Dovremo, infatti, rimettere assieme una serie di universi paralleli che stanno per collassare. Non ci sarà molto da aspettare le nuove avventure dei mostri digitali, dato che il gioco sarà disponibile a partire dal 3 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles Da un classico all'altro. Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles ammoderna il capolavoro strategico di Square Enix, nella speranza che tanti nuovi giocatori possano appassionarsi a questo splendido spin-off della serie. La versione classica del gioco proporrà una grafica e un gameplay classico, ma anche una rinnovata traduzione di War of the Lions. La versione Enhanced mostra un'interfaccia rivista, il supporto ai 16:9 oltre che aggiustamenti alla storia, un doppiaggio completo e tanto altro. Il gioco sarà disponibile dal 30 settembre su Ps4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Baby Steps Anche il folle Baby Steps fa la sua comparsa allo State of Play. Si tratta di una strana avventura nella quale dovremo controllare un personaggio che non è in grado di camminare. Muovendo i suoi arti dovremo farci strada in un mondo aperto ricco di ostacoli e pericoli. Sembra semplice? Nemmeno per sogno e anche fare un bisognino sarà una cosa non da ridere. La nuova creazione di Bennet Foddy, il creatore di Getting over It, arriverà l'8 settembre.

Hirogami Il secondo gioco di Bandai Namco è Hirogami, un action-adventure in 3D nel quale ci dovremo farci largo in un mondo pieno di pericoli, trasformandoci in diversi animali così da superare gli ostacoli. l'armadillo protegge dai colpi, la rana sarà utile per saltare gli ostacoli e un uccello per volare. Hirogami arriverà il 3 settembre.

Everybody's Golf Hot Shots Everybody's Golf Hot Shots è da sempre una delle serie più sottovalutate dai fan, ma è sempre in grado di catturare milioni di appassionati grazie al connubio tra una simulazione golfistica rigorosa e tante funzioni sociali. Nel gioco ci saranno decine di percorsi diversi, vestiti da collezionare e sfide da completare, anche in compagnia di ospiti come Pac-Man. Il gioco arriverà su PS5 il 5 settembre.

Ninja Gaiden: Ragebound Arriva il turno di Ninja Gaiden: Ragebound, il nuovo-vecchio action in 2D della celebre serie di Tecmo. Si tratta, infatti, di un capitolo che riprende la classica impostazione bidimensionale, per portarla nel 2025 grazie a una grafica più dettagliata e un sistema di controllo e un gameplay più moderno. Ninja Gaiden: Ragebound arriverà il 31 luglio, anche su PS4.

Cairn Prima non sapevamo camminare, adesso dobbiamo scalare un'imponente montagna con Cairn. Il tono è completamente diverso da quello di Baby Step, ma il giocatore anche in questo caso dovrà muovere gli arti del protagonista per fargli superare ostacoli, in questo caso rappresentati da muri di roccia scoscesi e baratri spaventosi. Cairn uscirà il 5 novembre, ma la demo è già disponibile.

Mortal Kombat: Legacy Kollection Digital Eclipse è specializzata con la preservazione dei videogiochi più meritevoli. Non solo, infatti, crea delle collezioni di valore, ma le arricchisce con documenti, dietro le quinte e tanto altro. Per questo la Mortal Kombat: Legacy Kollection potrebbe essere il loro lavoro più atteso, visto l'interesse storico e ludico che si nasconde dietro la sanguinosissima saga oggi nella mani di Warner.

Project Defiant Con pochi secondi di video Sony ha presentato Project Defiant, il primo joystick arcade mai prodotto dalla casa giapponese. La periferica, ovviamente pensata per tutti gli amanti dei picchiaduro, promette una latenza bassissima grazie a una tecnologia wireless proprietaria, controlli configurabili e la compatibilità anche col PC.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater A proposito di nomi leggendari, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater torna a mostrarsi con un gameplay trailer. Il gioco dovrebbe essere ben noto a tutti: si tratta del rifacimento del terzo capitolo di una delle serie più amate e giocate di tutti i tempi. Il lavoro svolto da Konami sembra essere estremamente rispettoso del materiale originale (se non consideriamo le scimmie di Ape Escape e la sezione a loro dedicata), ma solo il prossimo 28 agosto potremo scoprirlo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Nioh 3 Il terzo capitolo della serie action RPG di Team Ninja arriverà su PlayStation 5. Nioh 3, infatti, sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2026. Non dovrete attendere così a lungo, però, per avere un assaggio del Giappone feudale del gioco: una demo, infatti, è già disponibile nel PlayStation Store. Per quanto riguarda il gioco, tutto sembra essere al suo posto, dai mostri (alcuni enormi) alle magie, passando per le spettacolari evoluzioni che dovrete fare per raggiungere il termine dell'avventura.

Thief VR: Legacy of Shadow Ci sono giochi che restano impressi nella memoria. Uno di questi è Thief che presto tornerà su PS5 in versione potenziata. Thief VR: Legacy of Shadow, infatti, è un capitolo pensato per la realtà virtuale del classico gioco d'azione stealth. Riuscirà la VR a ridare lustro alla serie?

Tides of Tomorrow Tides of Tomorrow è una curiosa avventura in solitaria, ma multigiocatore.... Andiamo con ordine. In arrivo il prossimo 24 febbraio, anche su Pc, Tides of Tomorrow è ambientato a Elynd, un mondo sommerso dove i pochi sopravvissuti devono arrabattarsi tra città galleggianti e tante avventure. La peculiarità del gioco è che, nonostante possa sembrare un'avventura in solitaria, quello che fanno gli altri giocatori andrà a influenzare il vostro incedere e, di conseguenza, la storia.

Astro Bot Team Asobi ha annunciato che nuovi contenuti arriveranno nel bellissimo Astro Bot. Stiamo parlando di 5 livelli gratuiti, che fanno salire il totale a 90, e dello speciale DualSense a tema col gioco. L'Astro Bot DualSense Grazie a questo aggiornamento anche il personaggio di Ghost of Yotei, la prossima grande esclusiva PlayStation, debutterà nel gioco.

Sea of Remnants Sea of Remnants è un curioso gioco a tema piratesco nel quale si vivranno decine di avventure strampalate. Tra galeoni, cannoni sparapersone, isole disabitate e magia, sembra essercene davvero per tutti i gusti, in un'interessante via di mezzo tra Sea of Thieves e Black Flag, con una spruzzata di Tim Burton.

Sword of the Sea Da Giant Squid, un team composto dagli artisti che hanno creato Abzu e Journey, arriva un gioco che sembra essere il seguito diretto di questo capolavoro: Sword of the Sea. Atmosfere oniriche, paesaggi maestosi da attraversare, creature fantastiche da conoscere. Il tutto impreziosito da una musica evocativa e uno stile davvero ispirato. Sword of the Sea arriverà il 19 agosto direttamente nel catalogo PS Plus, mentre FBC: Firebreak sarà disponibile nel servizio ad abbonamento di Sony dal 17 giugno assieme a tanti classici come Deus Ex, Twisted Metal 3 e 4, Resident Evil 2 e 3 e Myst e Riven.

007 First Light L'attesissimo 007 First Light si mostra per la prima volta allo State of Play. Si tratta del gioco che andrà a raccontare le origini dell'agente segreto più famoso di sempre: James Bond. Sviluppato da IO Interactive, il gioco promette azione, sparatorie e avventure, in pieno stile 007. Non mancano nemmeno le belle donne. Nei prossimi giorni, oltretutto, potremo vedere nuovamente Bond in azione: il team ha prenotato uno spazio durante la Summer Game Fest. Il progetto, infatti, è multipiattaforma e uscirà nel 2026 su PlayStation 5, PC e Xbox Series X e S.

Ghost of Yotei Non poteva mancare Ghost of Yotei allo State of Play. La più importante esclusiva al momento in lavorazione presso i PlayStation Studios, infatti, è prevista per il 2 ottobre di quest'anno. Si tratta del seguito dell'amatissimo Ghost of Tsushima, ma questa volta racconterà la storia di una donna che vive molto tempo dopo le vicende narrate nel primo videogioco. Nel breve trailer la vediamo impugnare un'arma, mentre uno strumento musicale è appeso alle sue spalle. Non si vede altro, se non un accampamento nemico di fronte a lei. "Sei ancora con me?" chiede la protagonista apparentemente rompendo la quarta parete. In realtà ce l'ha con un feroce lupo, che sembra suo alleato. Il video si chiude con una promessa: il prossimo luglio ci sarà un lungo video di approfondimento sul gioco.