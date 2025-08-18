Il nuovo gioco del team di God of War è “tecnicamente ambizioso” e ci sta lavorando da anni

In un messaggio pubblicato sulla sua bacheca Facebook, Barlog ha confermato che lo studio sta lavorando a questo titolo da diversi anni . Nel post, ha espresso grande orgoglio per i progressi compiuti dal team e ha sottolineato che si tratta di un progetto ambizioso dal punto di vista tecnico , in linea con quanto abbiamo visto con i precedenti lavori del team californiano di PlayStation Studios.

È noto da tempo che Santa Monica Studio , il team dietro alla celebre saga God of War, è al lavoro su una nuova IP ancora avvolta nel mistero. Sebbene non possa sbottonarsi troppo al riguardo, il creative director Cory Barlog ha deciso di offrire una piccolissima anticipazione sul progetto.

Il messaggio di Barlog

"Vorrei condividere qualcosa sul nostro nuovo progetto", recita il messaggio di Barlog. "Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che il team di Santa Monica Studio sta realizzando. È un progetto tecnicamente ambizioso, qualcosa di non facile da ottenere. È una nuova IP su cui stiamo lavorando da anni, e se tutto andrà bene, abbiamo in programma di mostrarvela entro la fine dell'anno. Non potrei essere più entusiasta."

Il messaggio di Cory Barlog pubblicato su Facebook

Al momento, le informazioni ufficiali sul nuovo gioco sono scarse o del tutto assenti. Già nel 2022, lo studio aveva pubblicato un annuncio di lavoro per un progetto inedito, confermando indirettamente che lo sviluppo era iniziato da tempo. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal giornalista Jason Schreier di Bloomberg, i lavori procedono bene e il gioco potrebbe non essere una nuova IP in senso stretto, ma qualcosa che "non è una nuova proprietà intellettuale, pur sembrandolo".

In definitiva, è ancora impossibile farsi un'idea chiara sul prossimo titolo degli autori di God of War. Non resta che attendere informazioni più concrete o un annuncio ufficiale in grande stile, sperando che l'attesa non sia troppo lunga.