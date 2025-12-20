0

La nuova PS5 a prezzo ridotto per il Giappone non sembra aver avuto un grande impatto

In base ai dati di vendita dell'ultima settimana, sembra che la nuova PS5 a prezzo ridotto esclusiva per il Giappone non sia comunque riuscita a ribaltare la situazione in patria.

20/12/2025
È un periodo molto difficile per tutte le console, dunque i risultati non brillanti non stupiscono più di tanto, ma come fa notare anche il sito PushSquare dai recente risultati di vendita emerge chiaramente come la nuova PS5 a prezzo ribassato per il Giappone non sembra aver avuto un grande impatto sul mercato locale.

Sony è conscia di ritrovarsi in una situazione di svantaggio in Giappone, dove Nintendo ormai domina incontrastata sul mercato videoludico in termini di hardware e software, e il CEO Hideaki Nishino ha reso noto di voler fare qualcosa per rilanciare PlayStation in patria.

Una delle principali iniziative era il lancio di un nuovo modello di PS5 a prezzo ridotto esclusivamente dedicato al mercato giapponese, replicando la mossa simile effettuata da Nintendo con il suo Nintendo Switch 2 giapponese a prezzo ribassato.

Il problema non era solo il prezzo

La nuova PS5 è del tutto corrispondente a un modello normale ma ha esclusivamente il supporto per la lingua giapponese, ma con un prezzo più basso che porta la versione digitale a 55.000 yen, pari a circa 350 dollari, ovvero il prezzo che tale console aveva prima degli incrementi avviati l'anno scorso.

I primi risultati del lancio di questo modello di PS5 erano stati tutto sommato positivi: nei primi giorni le vendite erano aumentate in maniera sostanziale rispetto a quelle registrate in precedenza, portando il totale settimanale di PS5 a oltre 36.000 unità, mentre nella settimana successiva il totale si era mantenuto sui 35.786, ma sembra che l'effetto sia già svanito.

Il primo gioco per PS5 nelle classifiche giapponesi appare in 25° posizione Il primo gioco per PS5 nelle classifiche giapponesi appare in 25° posizione

Il totale di PS5 vendute nella settimana scorsa ammonta a 18.912 unità in Giappone, più basso di quanto raggiunto nello stesso periodo dell'anno precedente e confermando la tendenza al ribasso generale, mentre Nintendo Switch 2 da solo ha fatto registrare oltre 190.000 unità vendute, senza considerare gli altri modelli della famiglia.

Sembra piuttosto evidente, a questo punto, che il problema di PS5 in Giappone non fosse solo il prezzo, ma anche il fatto che la maggior parte dell'utenza tende a preferire la forma ibrida della console Nintendo, motivo che potrebbe spingere Sony a rivedere la strategia e forse lanciare una console portatile nella prossima generazione, insieme a PS6.

