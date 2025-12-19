Il primo gioco per PS5 nelle classifiche giapponesi appare in 25° posizione

Abbiamo già riportato la top 10 giapponese della scorsa settimana e avevamo già sottolineato il dominio di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. La pubblicazione della top 30 completa mostra un maniera ancora più plastica la penetazione della console di Nintendo nel territorio e la marginalità delle altre piattaforme hardware, PlayStation 5 compresa. Il che fa capire come mai Sony si stia organizzando per provare a concorrere e provare a riprendersi fette di mercato.
Su trenta posizioni, PS5 appare solo in due. Non solo, perché si trovano molto in basso: in 25° posizione e in 26° posizione. Il gioco più venduto per la console è Octopath Traveler 0, il secondo è Microsoft Flight Simulator 2024. Sommando le vendite di entrambi si ottengono poco più di 6.000 giochi venduti.
Il resto è un monocolore Nintendo, diviso tra Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, nonostante la base installa di PS5 non sia disprezzabile, visto che si parla di quasi 8 milioni di unità.
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 05/06/25) - 103.861 (2.458.007)
- [NSW] Pokémon Leggende: Z-A (The Pokémon Company, 16/10/25) - 50.292 (1.397.534)
- [SW2] Pokémon Leggende: Z-A - Edizione Nintendo Switch 2 (The Pokémon Company, 16/10/25) - 40.813 (903.190)
- [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 20/11/25) - 39.206 (327.824)
- [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen - Edizione Nintendo Switch 2 (Konami, 13/11/25) - 18.964 (132.058)
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru - Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen - Edizione Giappone Orientale + Occidentale (Konami, 13/11/25) - 18.015 (177.007)
- [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 17/07/25) - 12.519 (403.783)
- [NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) - 11.770 (4.078.169)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/20) - 9.513 (8.283.927)
- [SW2] Hyrule Warriors: Era della Prigionia (Koei Tecmo, 06/11/25) - 8.001 (126.461)
- [SW2] Super Mario Party Jamboree - Edizione Nintendo Switch 2 + Jamboree TV (Nintendo, 24/07/25) - 6.891 (97.360)
- [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) - 6.884 (6.488.289)
- [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 07/12/18) - 6.506 (5.832.056)
- [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 17/10/24) - 6.388 (1.429.462)
- [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo, 02/10/25) - 5.358 (117.664)
- [NSW] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix, 30/10/25) - 4.962 (305.061)
- [NSW] Octopath Traveler 0 (Square Enix, 04/12/25) - 4.874 (26.572)
- [NSW] Disney Miraness Fitness (Imagineer, 11/12/25) - 4.767 (Nuovo)
- [SW2] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix, 30/10/25) - 4.540 (123.928)
- [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 (Aniplex, 01/08/25) - 4.318 (158.885)
- [NSW] Pokémon Scarlatto / Pokémon Violetto (The Pokémon Company, 18/11/22) - 3.445 (5.643.121)
- [SW2] Metroid Prime 4: Beyond - Edizione Nintendo Switch 2 (Nintendo, 04/12/25) - 3.381 (24.796)
- [SW2] Tamagotchi Plaza - Edizione Nintendo Switch 2 (Bandai Namco, 26/06/25) - 3.377 (76.565)
- [SW2] Octopath Traveler 0 (Square Enix, 04/12/25) - 3.376 (21.459)
- [PS5] Octopath Traveler 0 (Square Enix, 04/12/25) - 3.210 (22.743)
- [PS5] Microsoft Flight Simulator 2024 (Microsoft, 08/12/25) - 3.164 (Nuovo)
- [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 3.053 (4.491.754)
- [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 22/09/22) - 3.026 (459.894)
- [NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 26/06/25) - 3.006 (205.524)
- [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 29/04/22) - 2.963 (1.668.226)