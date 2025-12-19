Il primo gioco per PS5 nelle classifiche giapponesi appare in 25° posizione

Abbiamo già riportato la top 10 giapponese della scorsa settimana e avevamo già sottolineato il dominio di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. La pubblicazione della top 30 completa mostra un maniera ancora più plastica la penetazione della console di Nintendo nel territorio e la marginalità delle altre piattaforme hardware, PlayStation 5 compresa. Il che fa capire come mai Sony si stia organizzando per provare a concorrere e provare a riprendersi fette di mercato.