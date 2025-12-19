Samsung Exynos 2600 annunciato con caratteristiche e specifiche ufficiali

Samsung ha ufficialmente presentato il chip Exynos 2600 di nuova generazione pensato per gli smartphone della serie Galaxy S26 (o almeno, per alcuni modelli). Si tratta del primo SoC con processo a 2 nm in grado di offrire miglioramenti in termini di prestazioni, efficienza e comportamento termico. Nelle ultime settimane abbiamo condiviso diverse indiscrezioni, ma stavolta conosciamo tutti i dettagli ufficiali. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo processore.

Caratteristiche del chip Prima di tutto, il nuovo chip è dotato di una CPU a 10 core basata sull'ultima architettura v9.3 di Arm, che utilizza i core C1-Ultra e C1-Pro, abbandonando quindi i classici core piccoli a basso consumo energetico per affidarsi a core più grandi ad alte prestazioni. Tutto ciò si declina innanzitutto in meno passaggi continui tra core piccoli e grandi, migliorando la reattività generale del sistema, mentre anche le attività più leggere girano su core più potenti. Ovviamente utilizzare core più grandi richiede un consumo maggiore di energia, che si traduce in una riduzione della durata della batteria. Proprio per questo motivo è fondamentale trovare il giusto compromesso in termini di design, soprattutto per quanto riguarda il raffreddamento. Tra i principali vantaggi di questa novità troviamo prestazioni più elevate, ovviamente, nonché maggiore fluidità, a discapito però di più calore da gestire e consumi leggermente più alti. La configurazione include: Un core C1-Ultra con clock a 3,8 GHz

Tre core C1-Pro a 3,25 GHz

Sei core C1-Pro a 2,75 GHz Secondo quanto annunciato da Samsung, le prestazioni complessive della CPU dovrebbero migliorare del 39% rispetto all'Exynos 2500. Confermata inoltre la GPU Xclipse 960, in grado di offrire prestazioni di calcolo doppie (rispetto al modello precedente) e prestazioni di ray tracing migliorate fino al 50%. Troviamo inoltre la tecnologia ENSS (Exynos Neural Super Sampling), che utilizza l'upscaling basato sull'IA e la generazione di frame per garantire un gameplay ancora più fluido, il tutto senza consumare eccessivamente.

Come cambia il sistema di raffreddamento? Per garantire la massima efficienza e accogliere al meglio i nuovi miglioramenti, è stata introdotta la tecnologia HPB (Heat Path Block). Si tratta di una soluzione progettata per migliorare il trasferimento di calore grazie a materiali EMC High-k. Non ci dilunghiamo in discorsi particolarmente tecnici, ma si tratta di speciali resine che proteggono il chip e che, allo stesso tempo, fanno passare meglio il calore. I miglioramenti in termini di dissipazione La versione High-k viene mescolata con particelle che funzionano da ponte termico, ovvero aiutano il calore prodotto a uscire più facilmente verso l'esterno. Ciò significa ridurre la resistenza termica fino al 16%, quindi sfruttare il chip al massimo anche sotto carichi pesanti, risolvendo anche i precedenti problemi di surriscaldamento.

Altri miglioramenti Samsung ha aggiornato anche la sua NPS per offrire un aumento del 113% delle prestazioni IA, facendo sempre riferimento al chip precedente. Ciò significa poter eseguire modelli IA generativi sempre più complessi. Per quanto concerne il comparto fotografico, invece, l'ISP integrato nel chip supporta fotocamere fino a 320 MP, mentre le funzionalità video includono la registrazione 8K a 30 fps e 4K fino a 120 fps con HDR. È presente anche il codec APV di Samsung per godere di video qualitativamente superiori. Samsung mostra Exynos 2600 in video: è il suo primo chipset a 2 nm GAA Il nuovo sistema di percezione visiva è invece in grado di rilevare dettagli estremamente precisi, come il battito di ciglia in tempo reale, mentre la tecnologia Deep Learning Video Noise Reduction migliora la qualità dei video quando sono presenti scarse condizioni di illuminazione.

Quali modelli accoglieranno l’Exynos 2600? Per ora Samsung non ha specificato quali modelli saranno dotati del nuovo chip. In ogni caso, il processore dovrebbe alimentare il Galaxy S26 e l'S26 Plus in alcuni mercati selezionati. La produzione di massa è ufficialmente iniziata, nonostante i precedenti rallentamenti.