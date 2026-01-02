Samsung Galaxy S26 Ultra: nuovo leak mostra design e fotocamere nei dettagli

Nelle scorse ore sono state condivise nuove immagini legate al design del Galaxy S26 Ultra, in particolare al comparto fotografico. Si tratta chiaramente di indiscrezioni, quindi di immagini non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela. Queste nuove foto (e video) confermano le precedenti indiscrezioni secondo cui il nuovo smartphone sarà dotato di un nuovo modulo fotocamera sporgente. A settembre erano stati già condivisi dei rendering, ma le nuove immagini sembrano non lasciare molti dubbi. Vediamo meglio i dettagli.
Un modulo fotocamera sporgente
Le immagini sono state condivise da OnLeaks su X. Come vi abbiamo anticipato, si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze. Inoltre, gli smartphone che vedete qui sotto sono probabilmente fittizi, ovvero modelli dummy utilizzati in genere per test o esposizioni, quindi possono anche differire dal prodotto finale.
Ad ogni modo, questi prototipi estetici mostrano un modulo fotocamera sporgente con un'isola simile a quella del Galaxy Z Fold 7. Secondo altre fonti come IceUniverse, Samsung potrebbe risolvere alcuni problemi specifici, tra cui una migliore resa cromatica degli incarnati e una riduzione del lens flare (quando il sole forte colpisce direttamente l'obiettivo e causa riflessi indesiderati, come punti luminosi o strisce di luce).
Sempre secondo le indiscrezioni, il comparto fotografico dovrebbe essere dotato di un sensore da 12 MP per i selfie (Sony IMX874), un sensore principale da 200 MP (ISOCELL HP2), un'ultra-grandangolare da 50 MP (Samsung JN3), un teleobiettivo da 12 MP (Samsung S5K3LD) e un teleobiettivo periscopido da 50 MP (Sony IMX854).
Altre informazioni sul design
In base ai leak, sappiamo anche che l'S26 Ultra dovrebbe abbandonare le linee spigolose precedenti per adottare angoli arrotondati. Ciò conferisce un design più morbido e confortevole, come abbiamo potuto vedere qualche settimana fa.
Anche in questo caso si tratta di informazioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme ufficiali. La nuova serie S26 dovrebbe arrivare a febbraio, quindi nelle prossime settimane potremo saperne di più.