Samsung Galaxy S26 Ultra: nuovo leak mostra design e fotocamere nei dettagli

Nelle scorse ore sono state condivise nuove immagini legate al design del Galaxy S26 Ultra, in particolare al comparto fotografico. Si tratta chiaramente di indiscrezioni, quindi di immagini non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela. Queste nuove foto (e video) confermano le precedenti indiscrezioni secondo cui il nuovo smartphone sarà dotato di un nuovo modulo fotocamera sporgente. A settembre erano stati già condivisi dei rendering, ma le nuove immagini sembrano non lasciare molti dubbi. Vediamo meglio i dettagli.