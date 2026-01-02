Prenota Yakuza Kiwami 3 & The Dark Ties al prezzo minimo garantito su Amazon: l'uscita si avvicina

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Yakuza Kiwami 3 & The Dark Ties per PlayStation 5 al prezzo finale di 61,90€ . Prenota la tua copia direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Manca poco più di un mese all'uscita del gioco: sarà sugli scaffali e negli store digitali a partire dal 12 febbraio 2026 . Yakuza Kiwami 3 & The Dark Ties riporta i giocatori nel mondo intenso e drammatico di Kazuma Kiryu, protagonista storico della saga, attraverso un remake completo di Yakuza 3 che rinnova e valorizza ogni aspetto dell'esperienza originale .

Ulteriori dettagli sul gioco

Le ambientazioni di Okinawa e Tokyo sono state completamente ricostruite, rendendo le strade, i quartieri e i locali più vivi che mai. Il sistema di combattimento è stato rivisitato e modernizzato, offrendo risse più fluide, brutali e spettacolari, capaci di trasmettere tutta la potenza e la fisicità tipiche della serie.

Accanto al remake principale, viene introdotto The Dark Ties, una storia completamente inedita dedicata a Yoshitaka Mine, personaggio chiave di Yakuza 3. Ex fondatore di una startup di successo, Mine viene trascinato nel mondo oscuro della yakuza dopo aver perso tutto. Intanto, in attesa di questa nuova versione, ecco la nostra recensione del terzo capitolo originale.