Nel corso di un livestream, Masayoshi Yokoyama, capo di Ryu Ga Gotoku Studio, ha detto che quello di Yakuza 3 sarà l'ultimo Kiwami ma partirà una nuova serie e ha invitato tutti a giocare Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties per avere un'idea di cosa possa essere.
"Alcuni dei giochi a cui stiamo lavorando sono già stati annunciati, ma considerando quelli che realizzeremo d'ora in avanti penso che quello di Yakuza 3 sarà l'ultimo Kiwami e che questa serie di remake giungerà al termine", ha spiegato Yokoyama.
"Non credo che la serie Kiwami continuerà, penso piuttosto che nascerà una nuova saga. Non Like a Dragon 9, bensì qualcos'altro, con un significato diverso: potreste capire di che parlo quando avrete giocato Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties."
Sembra dunque che stavolta il desiderio dei fan che avrebbero voluto vedere anche i rifacimenti di Yakuza 4 e Yakuza 5 non verrà esaudito, e che appunto Ryu Ga Gotoku Studio racconterà una nuova storia.
Crediamo di sapere come stanno le cose
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sarà disponibile dal 12 febbraio, dunque mancano ancora due giorni all'uscita e non avete avuto modo di farvi un'idea di quale possa essere il significato delle parole di Masayoshi Yokoyama. Noi sì, però.
Senza anticipare nulla, con ogni probabilità Yokoyama sta scrivendo o ha già scritto una storia con protagonista uno dei personaggi dell'ultimo remake, e a questo punto sarà interessante vedere dove questo progetto andrà a parare esattamente.