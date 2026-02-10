Nel corso di un livestream, Masayoshi Yokoyama, capo di Ryu Ga Gotoku Studio, ha detto che quello di Yakuza 3 sarà l'ultimo Kiwami ma partirà una nuova serie e ha invitato tutti a giocare Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties per avere un'idea di cosa possa essere.

"Alcuni dei giochi a cui stiamo lavorando sono già stati annunciati, ma considerando quelli che realizzeremo d'ora in avanti penso che quello di Yakuza 3 sarà l'ultimo Kiwami e che questa serie di remake giungerà al termine", ha spiegato Yokoyama.

"Non credo che la serie Kiwami continuerà, penso piuttosto che nascerà una nuova saga. Non Like a Dragon 9, bensì qualcos'altro, con un significato diverso: potreste capire di che parlo quando avrete giocato Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties."

Sembra dunque che stavolta il desiderio dei fan che avrebbero voluto vedere anche i rifacimenti di Yakuza 4 e Yakuza 5 non verrà esaudito, e che appunto Ryu Ga Gotoku Studio racconterà una nuova storia.