Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ha sostituito l'attore di Goh Hamazaki, ecco perché

A quanto pare c'è un motivo preciso dietro la scelta di sostituire l'attore di Goh Hamazaki in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, e il director del remake ha affrontato l'argomento al fine di fare chiarezza e smorzare le polemiche, fra cui una petizione online per ripristinare il volto originale del personaggio.

"Hamazaki è uno yakuza viscido, insistente e militante, giusto? Dal momento che non è un personaggio esplosivo come Kanda, quando abbiamo provato a pensare a qualcuno che ti facesse dire 'questo tizio è inquietante', naturalmente è venuto fuori Teruyuki Kagawa: quello è stato il motivo principale", ha spiegato Ryosuke Horii.

"La recitazione di Kagawa è divertente da guardare: anche quando sta tagliando le zampe di un maiale con un coltello da chef, c'è questa sensazione di viscido che permea tutta la sua interpretazione, donando freschezza alla scena e rendendola davvero buffa."

Oltre a Hamazaki, anche un altro volto importante è stato cambiato nel remake: quello di Rikiya Shimabukuro, che ora viene interpretato da Show Kasamatsu.