Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ha sostituito l'attore di Goh Hamazaki, ecco perché

A quanto pare c'è un motivo preciso dietro la scelta di sostituire l'attore di Goh Hamazaki in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, e il director del remake ha affrontato l'argomento al fine di fare chiarezza e smorzare le polemiche, fra cui una petizione online per ripristinare il volto originale del personaggio.
"Hamazaki è uno yakuza viscido, insistente e militante, giusto? Dal momento che non è un personaggio esplosivo come Kanda, quando abbiamo provato a pensare a qualcuno che ti facesse dire 'questo tizio è inquietante', naturalmente è venuto fuori Teruyuki Kagawa: quello è stato il motivo principale", ha spiegato Ryosuke Horii.
"La recitazione di Kagawa è divertente da guardare: anche quando sta tagliando le zampe di un maiale con un coltello da chef, c'è questa sensazione di viscido che permea tutta la sua interpretazione, donando freschezza alla scena e rendendola davvero buffa."
Oltre a Hamazaki, anche un altro volto importante è stato cambiato nel remake: quello di Rikiya Shimabukuro, che ora viene interpretato da Show Kasamatsu.
Vedremo anche uno Yakuza Kiwami 4?
Come detto, alcuni utenti hanno lanciato una petizione per spingere Ryu Ga Gotoku Studio a tornare sulle proprie decisioni e ripristinare il volto originale di Hamazaki, anche e soprattutto per via dello stravolgimento della fisicità del personaggio, che in Yakuza 4 per PS4 (qui la recensione) svolge un ruolo rilevante.
Inizialmente Hamazaki era infatti caratterizzato da una corporatura massiccia e da notevoli abilità combattive che si vedono appunto in azione nel quarto capitolo della saga, ma che con il recasting dovranno essere eventualmente ripensate.
Diciamo "eventualmente" perché ad oggi SEGA non ha ancora annunciato l'intenzione di realizzare una versione Kiwami anche di Yakuza 4, sebbene ovviamente un progetto simile farebbe la felicità degli ormai numerosi appassionati della serie.