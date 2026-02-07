C'è Tiger Woods nel trailer di PGA Tour 2K25 per Nintendo Switch 2

C'è Tiger Woods nel trailer di lancio di PGA Tour 2K25 per Nintendo Switch 2, che conferma con un breve ma simpatico siparietto la disponibilità del gioco anche sulla nuova console ibrida giapponese.

La versione Switch 2 riprende tutti i contenuti apprezzati sulle altre piattaforme, nell'ambito di un'esperienza che si adatta bene tanto ai neofiti quanto ai giocatori più esigenti, grazie al nuovo livello di difficoltà Perfect Swing e alla sua grande accessibilità.

In questa modalità, infatti, l'assenza di vento, l'attrito permissivo e l'ampia tolleranza agli errori nello swing permettono di ottenere risultati soddisfacenti con relativa semplicità, regalando fin da subito la sensazione di essere dei piccoli Tiger Woods in erba.

Questo approccio rende peraltro più rapida la progressione del MyPlayer, visto che fin dalle prime ore è possibile competere per le posizioni di vertice, accumulando esperienza e valuta virtuale da investire nel potenziamento delle abilità e dell'equipaggiamento.