Animal Crossing e Dispatch ancora primi nella classifica eShop per Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons e Dispatch mantengono la prima posizione nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch più venduti, che cambia davvero poco rispetto alla settimana scorsa.

L'aggiornamento 3.0 di New Horizons ha rilanciato in maniera importante le quotazioni del coloratissimo (e vendutissimo!) life simulator, introducendo tante novità e contenuti inediti che hanno riacceso l'entusiasmo dei giocatori.

Animal Crossing: New Horizons Leggende Pokémon: Z-A Super Smash Bros. Ultimate Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Minecraft Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch Sports Super Mario Bros. Wonder Super Mario Odyssey

Al secondo posto della classifica troviamo Leggende Pokémon: Z-A, mentre in terza posizione c'è il ritorno di Super Smash Bros. Ultimate, che rientra prepotente nella top 3. Alle sue spalle la raccolta con Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2, oltre al blockbuster Minecraft.