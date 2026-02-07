Animal Crossing e Dispatch ancora primi nella classifica eShop per Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons e Dispatch mantengono la prima posizione nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch più venduti, che cambia davvero poco rispetto alla settimana scorsa.
L'aggiornamento 3.0 di New Horizons ha rilanciato in maniera importante le quotazioni del coloratissimo (e vendutissimo!) life simulator, introducendo tante novità e contenuti inediti che hanno riacceso l'entusiasmo dei giocatori.
- Animal Crossing: New Horizons
- Leggende Pokémon: Z-A
- Super Smash Bros. Ultimate
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Party Jamboree
- Nintendo Switch Sports
- Super Mario Bros. Wonder
- Super Mario Odyssey
Al secondo posto della classifica troviamo Leggende Pokémon: Z-A, mentre in terza posizione c'è il ritorno di Super Smash Bros. Ultimate, che rientra prepotente nella top 3. Alle sue spalle la raccolta con Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2, oltre al blockbuster Minecraft.
La classifica dei giochi solo in digitale
Sebbene in questi giorni si stia parlando molto della censura in Dispatch, l'avventura di AdHoc Studio continua a vendere molto bene e infatti, come già detto, la troviamo in prima posizione nella classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale.
- Dispatch
- Super Mario Galaxy 2
- Stardew Valley
- Wizard101
- Terraria
- Super Mario Galaxy
- Escape From Ever After
- Disney Dreamlight Valley
- Super Bomberman Collection
- Hades 2
Anche in questo caso è cambiato ben poco rispetto alla settimana scorsa: in seconda e terza posizione resistono Super Mario Galaxy 2 e Stardew Valley, Wizard101 è ancora quarto ma in quinta posizione risale Terraria, superando Escape from Ever After.