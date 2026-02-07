1

JDM: Japanese Drift Master è disponibile su PS5, ecco il trailer di lancio

Come annunciato, JDM: Japanese Drift Master è ora disponibile anche su PS5 e non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/02/2026
Il protagonista di JDM: Japanese Drift Master
JDM: Japanese Drift Master
JDM: Japanese Drift Master
JDM: Japanese Drift Master è ora disponibile anche su PS5 e non poteva mancare un trailer di lancio per celebrare l'evento, che segna il debutto del gioco di guida sviluppato da Gaming Factory sulla console Sony dopo le versioni PC e Xbox Series X|S.

Ispirato in maniera palese a opere come Initial D e Fast & Furious: Tokyo Drift, JDM: Japanese Drift Master racconta la storia di un ragazzo polacco che si stabilisce in Giappone portandosi dietro un grande entusiasmo per i motori e la velocità.

Queste passioni lo spingono a cimentarsi con una serie di corse clandestine fra le strade della regione fittizia di Guntama, che possono essere esplorate liberamente nell'ambito di un open world che alterna tratti di montagna, tangenziali e zone industriali.

La trama di JDM: Japanese Drift Master viene raccontata attraverso vere e proprie pagine di manga, introducendo man mano nuovi personaggi e temibili avversari con cui Touma dovrà confrontarsi per diventare il nuovo Drift Master.

Un gameplay focalizzato sulle derapate

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di JDM: Japanese Drift Master, il titolo realizzato da Gaming Factory mette le derapate al centro del gameplay, curando questo particolare aspetto in maniera rigorosa e consentendoci di effettuare spettacolari drift durante le gare.

Certo, la natura semi-indipendente del progetto finisce inevitabilmente per incidere sull'effettiva qualità delle ambientazioni e sulla varietà delle attività e dei tracciati disponibili, che tendono un po' a ripetersi nel corso della pur godibile campagna.

