Forza Horizon 6 è un viaggio in Giappone su quattro ruote

Come il geniale e sregolato allievo che supera il maestro, Forza Horizon ha rubato il posto di rilievo che un tempo era assegnato a Forza Motorsport nel pantheon dei giochi classici di Xbox Game Studios, diventando lui stesso uno dei maggiori pilastri della produzione interna di Microsoft. Una cosa abbastanza impensabile una dozzina d'anni fa, quando il bizzarro esperimento di Playground Games si affacciò sul mercato come incerto, ma esuberante spin-off di uno dei giochi di guida storici nel mondo dei videogiochi. Dopo il grande successo di Forza Horizon 5, la cui apertura al multipiattaforma ha portato un pubblico nuovo a conoscere la serie, la recente presentazione all'Xbox Developer Direct ha messo in chiaro come Forza Horizon 6 sia ormai un gioco di rilievo globale. Quello che è successo al franchise, con la pseudo-dismissione di Forza Motorsport in favore della più fresca serie Horizon, è il risultato di una situazione complessa che ha aspetti anche piuttosto tristi, come la forte riduzione di personale avvenuta in Turn 10. Il trailer di presentazione di Forza Horizon 6 svela tutti i dettagli e conferma quando arriverà su PS5 Tuttavia, guardando agli elementi positivi, possiamo dire che Playground abbia di fatto risollevato un genere che sembrava ormai desueto come il gioco di corse arcade, riportandolo alle luci della ribalta. In attesa di prove pratiche, vediamo dunque tutte le novità su Forza Horizon 6 che sono emerse dalla recente presentazione da parte di Playground Games, andando dalla nuova ambientazione alle evoluzioni sui contenuti.

Un concentrato di Giappone Co-protagonista assoluta oltre alle auto, la mappa è sempre stata l'elemento distintivo principale della serie e in Forza Horizon 6 rappresenta la realizzazione di un sogno covato a lungo da molti appassionati. Il gioco ci porta in Giappone, ma come sempre si tratta di una particolare interpretazione dello scenario scelto: anche in questo caso la mappa è molto ampia, ma non illimitata, nella scelta precisa di condensare ancora di più punti ed elementi di interesse in modo da renderla ancora più vivace e ricca di attività. Un concentrato di Giappone, si potrebbe dire, in quanto non ha la pretesa di rappresentare necessariamente luoghi reali, nonostante la grafica tenda al fotorealismo, sfruttando gli elementi tipici dell'ambientazione e alcuni landmark specifici per restituire una sorta di reinterpretazione del paese tutta in chiave automobilistica. Nella mappa troviamo dunque tutti gli elementi del Motorsport in salsa nipponica: si va dalle strade urbane, con una Tokyo che si presenta come l'agglomerato urbano più grande mai visto nella serie, alle caratteristiche strade sopraelevate in pieno stile Shutokou Battle, fino alle tortuose strade di montagna che hanno alimentato il mito delle corse in drifting. In mezzo c'è veramente di tutto, con il Monte Fuji sullo sfondo e tutti gli elementi tipici dell'immaginario nipponico. Ad arricchire il tutto, e anche a modificare l'approccio alla guida e il gameplay, ci sarà l'immancabile scorrere delle stagioni, che in Giappone risulta particolarmente visibile con nette variazioni dello scenario e delle condizioni meteorologiche.

Nuova progressione, che torna alle origini Il filo conduttore delle sfide di Forza Horizon 6 resta sempre l'Horizon Festival, ma viene interpretato qui in una maniera un po' diversa, andando a modificare il sistema di progressione che, di fatto, torna alle origini della serie. Le tipiche tortuose strade di montagna nipponiche adatte al drifting Tra il quarto e il quinto capitolo la "storia" in un certo senso proseguiva in maniera continuativa, dunque ci trovavamo già in una posizione di rilievo all'interno del panorama delle corse, mentre in questo nuovo capitolo ripartiremo da zero. Il protagonista di Forza Horizon 6 arriva come una sorta di turista qualsiasi in Giappone con il desiderio di prendere parte al Festival, ma deve partire dalla gavetta: è necessario prendere parte alle qualifiche e superare le sfide iniziali per poter entrare a pieno titolo nel mondo di Horizon. Da qui in poi, la progressione si basa sulla conquista dei braccialetti, ovvero il vecchio sistema utilizzato nei primi capitoli leggermente rielaborato in modo da accogliere anche alcuni feedback degli utenti. La progressione era in effetti uno dei pochi elementi che in Forza Horizon 5 aveva attirato alcune critiche, e il ritorno a un'evoluzione più graduale e continuativa rappresenta una risposta a queste. La corsa urbana in notturna Ci vorrà probabilmente più tempo per passare alle classi superiori e sbloccare le auto più potenti, sebbene continuino ovviamente ad esserci le sfide spettacolari che caratterizzano la serie, come gli eventi Showcase e gli Horizon Rush, che ci pongono in corsa contro avversari incredibili come il treno Shinkansen, all'interno di situazioni uniche. Anche in questo caso avremo il supporto di due compagni di avventura con Mei, esperta di macchine giapponesi, e Jordy.

Le auto Al lancio, il gioco conterrà già un garage enorme con 550 auto da sbloccare e utilizzare, ovviamente con particolare attenzione a quelle di produzione giapponese. Ci sarà spazio per digressioni sulla cultura delle auto nipponiche e l'attenzione in questo ambito appare evidente fin dalla scelta dell'auto di copertina, l'aggressiva Toyota GR GT. Alcune delle 550 auto presenti al lancio Playground si è avvalsa della consulenza dell'esperta Kyoko Yamashita, che ha aiutato gli sviluppatori a immergersi in maniera più diretta nella storia dell'automotive nipponica. La dotazione di partenza è già enorme, ma ci saranno ovviamente ulteriori aggiunte post-lancio, anche attraverso diverse collaborazioni ed eventi speciali. Suddivise in classi progressive dalla D alla R, le auto potranno essere profondamente modificate attraverso aggiunte e tuning specifico applicati alle singole componenti, oppure con kit in grado di variare più sensibilmente l'aspetto, anche attraverso ulteriori opzioni per customizzare le livree che comprendono anche decalcomanie da applicare sui vetri. Non ci saranno solo macchine attuali, ma si andrà anche indietro negli anni, come da tradizione: nel video di presentazione è possibile scorgere alcuni dei modelli previsti come la suddetta GR GT, la Toyota Land Cruiser, Porsche Carrera, Lancia Delta, Honda NSX anni 90 e tante altre.