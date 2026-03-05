Forza Horizon 6 ci porta in Giappone grazie a un nuovo video gameplay

Il video si apre in autostrada, con protagonista una Saleen S7 lanciata attraverso una porzione della mappa: si attraversano paesaggi rurali caratterizzati da colline e strade aperte, per poi entrare in una sezione urbana di Tokyo e infine raggiungere la base delle montagne.

Forza Horizon 6 è tornato a mostrarsi oggi grazie a un video gameplay di quasi dieci minuti pubblicato dal canale YouTube dei colleghi di IGN USA, un assaggio piuttosto corposo del nuovo capitolo della serie ambientato tra le strade e gli ambienti rurali del Giappone.

Città, campagna e montagna

Il percorso non è scelto a caso, ma serve a mettere in evidenza la grande varietà offerta dai sei biomi del gioco e la naturalezza con cui si passa dalle zone naturali ai contesti cittadini più densi, senza soluzione di continuità.

Riprendendo e ampliando la formula dei precedenti episodi, Forza Horizon 6 si propone come un gioco di corse arcade ambientato in un vasto open world che offre tantissime possibilità in termini di gare e attività, incluso il semplice piacere di esplorare e ammirare i panorami giapponesi ricreati con grande cura per i dettagli e supportati da un comparto grafico avanzatissimo.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su Xbox Series X|S, PC e all'interno del catalogo Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass dal 19 maggio, oppure dal 15 maggio acquistando la Premium Edition. La versione PS5 è già in lavorazione e verrà pubblicata successivamente, entro la fine dell'anno.