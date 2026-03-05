Smart TV Haier 4K da 55" con HDR 10, Dolby Audio e Google Assistant su Amazon è al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'ottima opportunità per chi è alla ricerca di un nuovo televisore che viene messa in vendita al suo minimo storico : si tratta della smart TV Haier da 55", 4K per un costo di 279€ . Puoi acquistare la TV direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Grazie alla risoluzione 4K HDR, regala immagini realistiche, con contrasti intensi, neri profondi e bianchi luminosi che esaltano colori vividi e naturali. Ogni scena prende vita con dettagli nitidi e una resa visiva coinvolgente, ideale per film, serie TV ed eventi sportivi.

Ulteriori dettagli sulla TV

Per gli appassionati di videogiochi, la tecnologia MEMC assicura movimenti fluidi e precisi, riducendo le sfocature nelle scene più dinamiche. Il risultato è un gameplay più nitido e realistico, perfetto anche per le azioni più rapide. L'audio è valorizzato dal sistema multi-canale Dolby Audio, che offre un suono ricco, potente e con una notevole profondità spaziale.

Dialoghi chiari ed effetti sonori immersivi contribuiscono a creare un'autentica atmosfera cinematografica. Il potente processore Quad Core garantisce navigazione fluida e accesso rapido alle app, mentre i 32GB di memoria interna offrono ampio spazio per scaricare contenuti e applicazioni. Con Google TV integrato, puoi accedere facilmente a film, serie, musica e TV in diretta.