Le cuffie da gaming SteelSeries sono in offerta su Amazon: leggere e audio spaziale, oggi (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sulle cuffie da gaming SteelSeries Acrtis Nova 1 che vengono messe in offerta con uno sconto attivo del 39% per un costo totale e finale d'acquisto di 42,49€, meno di 3€ rispetto al minimo storico. Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Grazie all'audio spaziale a 360°, il suono surround consente di percepire ogni dettaglio in modo preciso: passi, ricariche e segnali vocali diventano elementi fondamentali per anticipare gli avversari e migliorare le proprie prestazioni nei videogiochi competitivi.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Le cuffie sono pienamente compatibili con Tempest 3D Audio per PS5 e Microsoft Spatial Sound, garantendo un'ottima resa su console di ultima generazione. Il sistema ComfortMAX assicura una vestibilità personalizzabile grazie ai padiglioni rotanti e regolabili in altezza, ai cuscinetti in memory foam AirWeave e alla fascia elastica adattiva.
La struttura leggera riduce la pressione sulla testa, offrendo comodità anche durante lunghe maratone di gioco. Il cavo audio da 1,2 metri, con estensione da 1,5 metri, garantisce flessibilità nei collegamenti. Il microfono ClearCast Gen 2 con cancellazione del rumore riduce i suoni di fondo fino a 25 dB, assicurando comunicazioni nitide con il team.